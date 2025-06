Umut Tekin schießt gegen Kollegen: "Der größte Müll und Kindergarten"

Auf Instagram ist Umut Tekin (28) selbst sehr aktiv und kritisiert nun seine Kollegen für dessen Content. © Screenshot/Instagram/umut_tekin41

Wer im hart umkämpften Business Reality-TV eine Rolle spielen will, der muss in die Öffentlichkeit. Und das, so scheint es in den Augen von Umut der Fall zu sein, um jeden Preis.

"Kannst nicht einmal mehr auf Instagram gehen, wirklich nicht mehr normal. Was Menschen für Fame und Reichweite alles tun, ihre eigene Seele würden sie dafür verkaufen", schimpft der 28-Jährige in seiner Story und appelliert an seine Kollegen. "Behaltet doch einfach mal eure eigene Scheiße für euch, als immer ständig jeden Shit posten zu müssen."

Wen er genau damit meint, darauf geht der gebürtige Ravensburger nicht ein. Offenbar sind aber Reality-TV-Sternchen gemeint, die einen öffentlichen Zwist miteinander austragen. "Werdet mal erwachsen und klärt das untereinander", schreibt Umut, der im Format Temptation Island VIP seine damalige Freundin Jana-Maria Herz (32) mit Emma Fernlund (24) betrog.

Interessant: Der in den sozialen Medien recht aktive Promi macht sich Sorgen um die Mediennutzung der Leute. "Menschen, die das verfolgen, werden neugierig und sind erst recht am Handy wegen dem negativen Bullshit, den ihr abgebt", wettert der 28-Jährige.