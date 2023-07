Umzug aus Liebe zur Natur: Diese Stadt will "Dünen-Kind" Nova Meierhenrich nie verlassen

Hamburg - Wenn sie nicht gerade vor der Kamera steht, buddelt Nova Meierhenrich am liebsten in der Erde ihres Kleingartens mitten in Hamburg. Oder sie fährt mit ihrem Van spontan an die Küste. Die Moderatorin liebt die Natur und hat sogar die Wahl ihres Lebensmittelpunktes von dieser abhängig gemacht, wie die 49-Jährige im Gespräch mit TAG24 verriet.