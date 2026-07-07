Unerlaubte Wahlwerbung: Heino will Kohle von der AfD

Innsbruck - Eine Wahlwerbung mit Heino (87) hat für die AfD möglicherweise ein teures Nachspiel.

Heino (87) will Geld von der AfD. © Robert Michael/dpa

Der Volksmusiker habe beim Landesgericht Innsbruck eine Klage wegen immateriellen Schadens über 30.000 Euro eingereicht, sagte sein Manager Helmut Werner (42) der Deutschen Presse-Agentur.

Es seien durch die AfD Uckermark Persönlichkeitsrechte und Markenrechte des 87-Jährigen verletzt worden. Zuvor hatte die "Märkische Oderzeitung" berichtet.

Grundsätzlich wehre sich Heino gegen die Vereinnahmung seiner Person für politische Zwecke, so Werner. Die AfD-Wahlwerbung sei ein Nährboden dafür, dass Heino in die rechte politische Ecke gestellt werde, wo er nicht hingehöre, sagte Werner.

Der AfD-Politiker Felix Teichner (35) hatte vor der Landratswahl in der Uckermark im April in sozialen Medien geschrieben: "Am Sonntag würde Heino Felix wählen." "Das hätte er nicht getan", sagte Werner jetzt.

Die Klage sei ein "ganz klares Zeichen gegen unerlaubte Wahlwerbung mit bekannten Gesichtern", sagte der Manager weiter. Es werde auch geprüft, ob gegen den AfD-Politiker selbst noch juristisch vorgegangen werde.