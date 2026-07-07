Tochter von Nicole Kidman zieht auf dem Dior-Laufsteg alle Blicke auf sich
Paris (Frankreich) - Wenige Tage vor ihrem 18. Geburtstag hat Sunday Rose, die Tochter von Hollywood-Star Nicole Kidman (59) und Country-Musiker Keith Urban (58), für Aufsehen in der Modewelt gesorgt.
Bei der Herbst/Winter-Show der französischen Modemarke Dior lief Sunday bereits zum zweiten Mal im Rahmen der Paris Fashion Week über den Laufsteg.
Wie People berichtete, lief die junge US-Amerikanerin in einem eleganten, schimmernden Mantel - kombiniert mit schwarzer Hose und weißen Pumps - selbstbewusst und stilvoll über die Bühne.
Sunday, die am heutigen Dienstag ihren 18. Geburtstag feiert, war zu diesem Zeitpunkt noch 17 Jahre alt.
Seit ihrem Laufsteg-Debüt für den Luxusmode-Hersteller Miu Miu im vergangenen Jahr hat sich die 18-Jährige damit schon jetzt einen Namen innerhalb der Modebranche gemacht.
Auch im Mai sorgte die junge Schönheit für Schlagzeilen, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter die Met Gala in New York besuchte - trotz der offiziellen Altersgrenze von 18 Jahren für Gäste. Der glamouröse Auftritt rückte sie weltweit ins Rampenlicht.
Wie Sunday im Interview mit Elle Australia berichtete, will sie ihren künftigen Weg sowohl in der Modewelt als auch in der Filmbranche beschreiten. Sie habe ihre Mutter schon häufig zu Filmsets und Fotoshootings begleitet, und diese Einblicke hätten ihre Leidenschaft fürs Schauspiel geweckt. Nicole Kidman sei bis heute ihre größte kreative Inspiration.
Hier glänzt Sunday Rose auf dem Dior-Laufsteg
Tochter von Nicole Kidman will bodenständig bleiben
Trotz der Aufmerksamkeit und der zahlreichen Möglichkeiten, die ihr durch ihre berühmte Familie heute offenstehen, legt Sunday laut eigener Aussage Wert darauf, bodenständig zu bleiben.
"Es ist einfach unglaublich, diese Erfahrungen machen zu dürfen und so viele neue Leute kennenzulernen, aber als Teenager gerät man nur allzu leicht und schnell in diesen Strudel", sagte die 18-Jährige gegenüber Elle. Vor allem der Schulalltag habe ihr dabei geholfen, den Bezug zur Realität nicht zu verlieren.
Titelfoto: ANGELA WEISS / AFP