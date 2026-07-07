Tochter von Nicole Kidman zieht auf dem Dior-Laufsteg alle Blicke auf sich

Paris (Frankreich) - Wenige Tage vor ihrem 18. Geburtstag hat Sunday Rose, die Tochter von Hollywood-Star Nicole Kidman (59) und Country-Musiker Keith Urban (58), für Aufsehen in der Modewelt gesorgt.

Auf der Paris Fashion Week machte Sunday Rose (18) auf sich aufmerksam. © ANGELA WEISS / AFP

Bei der Herbst/Winter-Show der französischen Modemarke Dior lief Sunday bereits zum zweiten Mal im Rahmen der Paris Fashion Week über den Laufsteg.

Wie People berichtete, lief die junge US-Amerikanerin in einem eleganten, schimmernden Mantel - kombiniert mit schwarzer Hose und weißen Pumps - selbstbewusst und stilvoll über die Bühne.

Sunday, die am heutigen Dienstag ihren 18. Geburtstag feiert, war zu diesem Zeitpunkt noch 17 Jahre alt.

Seit ihrem Laufsteg-Debüt für den Luxusmode-Hersteller Miu Miu im vergangenen Jahr hat sich die 18-Jährige damit schon jetzt einen Namen innerhalb der Modebranche gemacht.

Auch im Mai sorgte die junge Schönheit für Schlagzeilen, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter die Met Gala in New York besuchte - trotz der offiziellen Altersgrenze von 18 Jahren für Gäste. Der glamouröse Auftritt rückte sie weltweit ins Rampenlicht.

Wie Sunday im Interview mit Elle Australia berichtete, will sie ihren künftigen Weg sowohl in der Modewelt als auch in der Filmbranche beschreiten. Sie habe ihre Mutter schon häufig zu Filmsets und Fotoshootings begleitet, und diese Einblicke hätten ihre Leidenschaft fürs Schauspiel geweckt. Nicole Kidman sei bis heute ihre größte kreative Inspiration.