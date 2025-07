Unfall auf der A2: Antonia Hemmer kracht in Leitplanke und Transporter

Doch all das konnte nicht verhindern, was dann passierte: Aquaplaning auf der regennassen Autobahn.

"Ich bin nicht schnell gefahren, ich war nicht am Handy, ich war nicht abgelenkt, wir haben nicht laut Musik gehört, ich habe nichts gegessen. Ich hatte wirklich auch beide Hände am Lenkrad und habe mich auch echt auf die Straße konzentriert", zählte Antonia auf.

"Ich weiß gar nicht, wie man so eine Story anfängt", sagte die 25-Jährige sichtlich geschockt zu Beginn ihres Instagram-Videos. Eigentlich hätte sie am Sonntag um 13 Uhr in ihrem Kölner Zuhause ankommen sollen, doch daraus wurde nichts.

Ein Tag vor ihrem Unfall war Antonia Hemmer (25) noch bei einer Wahrsagerin. Die hat den Unfall wohl auch nicht kommen sehen. © Bildmontage: Instagram/antonia_hemmer

"Es hat uns nur noch von links nach rechts geschleudert und wir waren in einer Leitplanke, in einem Transporter und keine Ahnung, was da noch passiert ist. Also wir sind hunderte Meter geschlittert auf der Straße", so die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Protagonistin.

Sie habe noch versucht hin und her zu lenken, in der Hoffnung, unversehrt das Unglück zu überstehen.

"Aber ich sage es euch, also man steht in dem Moment erstmal so unter Schock und weiß gar nicht, was passiert", so Antonia.

Die Influencerin und ihre Freundin hatten riesiges Glück und blieben unverletzt. "Wir hatten Tausend Millionen Schutzengel", sagte die 25-Jährige. Auch der Fahrer des Transporters kam unbeschadet davon. Ihr BMW erlitt hingegen einen Totalschaden.

Sie wolle sich gar nicht ausmalen, was wohl passiert wäre, wenn sie schneller unterwegs gewesen wäre, mit 130 oder 140 Stundenkilometern, und mahnt zur Achtsamkeit. "Fahrt vorsichtig, passt auf euch auf bei Regen. Es ist auch egal, wie schnell ihr fahrt", riet die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin.

Aus diesem Tag kann die Influencerin gleich noch eine zweite Lehre ziehen. Ironischerweise war sie tags zuvor bei einer Wahrsagerin. "Warum stimmt das immer alles so? Aber eigentlich wurden mir fast nur schöne Dinge vorhergesagt", schrieb sie in ihrer Story.

Nun ja, scheint nicht immer alles zu stimmen.