Nora Tschirner eiskalt ersetzt? Ihr Ex zeigt sich plötzlich mit neuer Frau

Alles in Kürze

Nora Tschirner (44) und Alexander Fehling (44) führten bis 2011 eine Beziehung. © Sven Hoppe/dpa ; Jan-Philipp Behr/WDR Kommunikation/Redaktion Bild/dpa

2007 war für die Schauspielerin ein erfolgreiches Jahr. Mit der Komödie "Keinohrhase" feierte sie ihren großen Durchbruch und privat war sie glücklich mit Alexander Fehling (44) liiert.

Über ihre Liebe sprachen die beiden jedoch kaum. Nur selten zeigten sie sich zusammen auf roten Teppichen. 2011 erschien Alexander plötzlich mit einer neuen Begleitung.

Bei den "First Steps Awards" schlenderte er mit der Schauspielerin Peri Baumeister (39) an der Presse vorbei. Wie t-online berichtet, sei auch Nora bei dem Anblick der beiden überrascht gewesen, denn eigentlich war Alexander noch der Mann an ihrer Seite.

Bis zu diesem Tag waren Nora und Alexander vier Jahre ein Paar. Ein Statement zur Trennung gab es nie. Im November desselben Jahres bestätigte er die neue Beziehung zu Baumeister. Diese hielt jedoch nur bis 2015.

Über Tschirners Privatleben ist seitdem nicht viel bekannt. Ihre Beziehungen hält sie komplett aus der Öffentlichkeit raus. Ob sie Kinder hat, ist ebenso unklar.