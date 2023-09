Ungebetener Gast bei "AYTO"-Juliette: "Die ganze Nachbarschaft zusammengeschrien"

Reality-Sternchen Juliette Lau (22) hatte einen ungebetenen Besucher im Zimmer. © Montage: Instagram/juicyjuuly

"Ich bin gerade zu Hause angekommen und was ist?", beginnt die Ex-"Are You The One"-Kandidatin ihre aktuelle Instagram-Story und löst direkt auf: "Eine fette Hornisse in meinem Schlafzimmer!"

Offenbar wusste sich die Leipzigerin zu helfen und nahm die Sache selbst in die Hand: Mit einem Glas bewaffnet habe sie das große Insekt eingefangen.

Doch damit sei die heikle Situation noch nicht vorbei gewesen: "Dann habe ich die Hornisse befreit draußen - sie wollte mich natürlich gleich stechen und an meinen Finger fliegen", berichtet die 22-Jährige weiter.

Das scheint schließlich doch zu viel für die Reality-Show-Teilnehmerin gewesen zu sein: "Dann habe ich das Glas auch noch fallen lassen wie so 'ne Irre, die ganze Nachbarschaft zusammengeschrien."