Ungewöhnlicher Ort: Hier will Regisseur Werner Herzog mal filmen

Köln - Regisseur Werner Herzog ("Fitzcarraldo") würde gerne mit einer Kamera zum Mars fliegen und dort filmen. Diesen Wunsch äußerte er im Gespräch mit Deutschen Presse-Agentur - auch wenn die Bedingungen "ungemütlich" seien, sagte der 83-Jährige.

Werner Herzog will mit einer Kamera zum Mars fliegen und dort filmen. © Henning Kaiser/dpa

"Es ist technisch schwierig, langwierig und eigentlich eher nutzlos", sagte Herzog über eine Mars-Reise. Roboter seien für eine derartige Mission eigentlich viel besser geeignet.

"Die können auf toxischem Boden herumfahren und sind durch kosmische Strahlung nicht umzubringen. Für uns ist es so, als würden wir uns in unseren eigenen Mikrowellenherd setzen."

Wegen der Strahlung müsste man sich nach seiner Einschätzung eigentlich auch relativ tief in den Boden eingraben und dann nur in einem kleinen Bunker hausen. "Das ist eigentlich eher unsinnig", sagte Herzog.

Auf die Frage, ob er es dennoch gerne machen würde, sagte der Regisseur allerdings entschieden: "Mit einer Kamera, ja."

Er gehe aber nicht davon aus, dass es dazu kommen werde. "Ich werde ja nicht jünger."