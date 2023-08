Unwetter auf Mallorca: "Goodbye Deutschland"-Stars bangen um Existenz

Mallorca - Am Wochenende hat ein heftiges Unwetter auf Mallorca gewütet . Betroffen waren auch zwei " Goodbye Deutschland "-Stars, die nun um ihre Existenz bangen.

Zwischenzeitlich machte sich der 47-Jährige auf den Weg und postete Bilder aus seinem Auto heraus. Zu sehen sind überflutete Straßen. "Unglaublich was hier abgeht. Haus und unser Laden unter Wasser", schrieb er dazu.

Auch wenn die beiden seit 2022 getrennt sind, wohnt das Ex-Paar gemeinsam mit Tochter Josephine (4) in der Familienvilla. Aber auch diese wurde von dem heftigen Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. "Bin gespannt wie groß der Schaden noch wird. Hoffe es lässt nach. Josephine hat Angst", ließ "Steff" seine rund 73.800 Follower bei Instagram wissen.

Vor allem die "Tiki Bar" von Peggy erwischte es schwer. In einer Instagram-Story teilte sie Bilder und schrieb dazu "Ich hoffe, wir kommen hier unbeschadet durch."

Intensiver Regen, stürmische Böen und hohe Wellen. All das wünscht man sich nicht, wenn man auf der Baleareninsel urlaubt oder wohnt. Doch dies erlebten nun die Mallorca-Auswander Peggy Jerofke (47) und Stephan Jerkel (53).

Es schüttete wie aus Eimern am Sonntag auf Mallorca. © Screenshot X/@EericaAarborea, Screenshot TikTok/simonfscr

Aber nicht nur die beiden VOX-Kultauswanderer sind von dem Unwetter schwer getroffen worden. Es sorgte auf der Lieblingsinsel der Deutschen für zahlreiche Unfälle und Schäden. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren dauerhaft gefordert.

Bäume wurden umgeknickt oder entwurzelt, etliche Autos beschädigt. Viele Straßen waren zeitweise nicht befahrbar, so das Mallorca Magazin. "Es war außergewöhnlich. Das Auto bewegte sich durch den Wind wie ein Spielzeug", berichtete Duncan Wingen, Wetterexperte der "Mallorca Zeitung".

Für zwei deutsche Segler könnte das Unwetter am Sonntag ein böses Ende nehmen. Denn ein 50 Jahre alter Mann und sein 19-jähriger Sohn werden seitdem vermisst. Die beiden Männer seien am Sonntag im Segelboot "Makan Angin" von Cala Galdana auf Menorca nach Cala D'Or an der Südostküste von Mallorca unterwegs gewesen.

Den letzten Kontakt gab es bereits am Sonntagmorgen um zehn Uhr.