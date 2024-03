Update nach heftigem Autounfall: So geht es Mola Adebisi und seiner schwangeren Frau Adelina

Solingen - Am Dienstag (5. März) waren Moderator Mola Adebisi (51) und seine schwangere Frau Adelina Zilai (36) in einen heftigen Unfall auf der Autobahn verwickelt . Nun verrät der Ex-VIVA-Star, wie es den beiden nach dem großen Schock geht.

Innerhalb von wenigen Sekunden seien dem Moderator riesige Sorgen durch den Kopf gegangen, verrät Mola: "Du denkst nur noch an dein Baby, nur noch an deine Frau."

In seiner Instagram-Story zeigte Mola Adebisi (51) ein Foto des Unfalls auf der A52 am Dienstag. © Instagram/mola_adebisi (Screenshot)

Zum Glück ist aber alles noch mal gut gegangen und Mola und Adelina sind mit einem Schrecken davongekommen. Lediglich der heißgeliebte Mini Cooper der Eheleute ist wohl nicht mehr zu retten.

Verkraftbar, denn immerhin geht es den Eltern in spe nur wenige Tage nach dem Unfall gut. "Den Schockmoment haben wir verdaut. Und das allerwichtigste ist natürlich, dass es unserem kleinen Wunder gut geht", berichtet die sichtlich erleichterte Adelina.

Natürlich seien die beiden bereits mehrfach beim Arzt gewesen, um checken zu lassen, ob dem Ungeborenen etwas fehlt. Der konnte aber schließlich Entwarnung geben: "Es ist alles in Ordnung. Wir hatten ganz viele Schutzengel", so die Bald-Mama. Sie sei jetzt einfach nur dankbar, dass alles so verlaufen ist und es dem Baby gut geht.

Glück im Unglück also für die Bald-Eltern, die sich jetzt einfach nur noch darauf freuen, "wenn wir unseren kleinen Engel in den Armen halten können."