Ups! Influencerin teilt krassen Shopping-Fail: So reagieren die Fans

Sie ist selbst völlig fassungslos: Influencerin Carina Møller-Mikkelsen (28) hat ihren größten Shopping-Fail mit ihren Followern geteilt.

Von Lara Westphal

Kiel - Wer kennt den Shopping-Struggle nicht? Auf dem Bügel sah das Kleidungsstück noch so schön aus - doch kaum probiert man es in der Umkleidekabine an, passt es vorne und hinten nicht. Genau das ist nun auch Curvy Model Carina Møller-Mikkelsen (28) passiert.

Carina Møller-Mikkelsen (28) bekommt bei ihrem Anblick einen Lachanfall. © Fotomontage: Instagram/carinamoellermikkelsen Auf Instagram teilt sie ihren "größten Shopping-Fail ever"! Was ist passiert? Bei einer bekannten Modekette hat sich die Influencerin auf die Suche nach einem neuen Sommeroutfit gemacht. Sie entschied sich für ein weißes Bandeau-Top und einen kurzen schwarzen Hosenrock. Mit ihren rund 108.000 Followern teilt Carina ein Video, in dem sie ihren neuen Look präsentiert. Sie posiert vor einem großen Spiegel. "Habe einen Hosenrock anprobiert...", teasert sie und hält sich bereits vor Lachen die Hand vor den Mund - aus gutem Grund, wie dann klar wird. Promis & Stars Janin Ullmann gibt Tipps gegen Liebeskummer: "Akzeptieren und weitermachen" Denn kaum dreht sie sich mit dem Rücken zum Spiegel, fällt auf: hier ist etwas gewaltig schiefgelaufen. Denn das gute Stück sitzt überhaupt nicht so wie es sollte. Stattdessen schaut der halbe Po der Blondine heraus. Schnell läuft sie rückwärts wieder in die Kabine und bekommt einen heftigen Lachanfall. "Oh mein Gott. Sowas hatte ich noch nie", betont die 28-Jährige völlig fassungslos. Von ihren Followern will sie wissen: "Was war euer letzter Fail beim Klamotten shoppen?"



Carina Møller-Mikkelsen ist total geschockt

Follower feiern Influencerin für ihren Humor