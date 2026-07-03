Urlaubs-Zoff? Nicht bei Wolke Hegenbarth: Das ist ihr Geheimnis
Berlin - Für viele Familien birgt die Urlaubszeit reichlich Streitpotenzial. Doch Schauspielerin Wolke Hegenbarth (46) lässt sich im Sommerurlaub mit ihrer Familie dank einer einfachen Strategie nicht aus der Ruhe bringen.
In diesem Jahr steht für Hegenbarth, ihren Ehemann Oliver Vaid (40) und Sohn Avi (6) sogar ein ganz besonderer Familienurlaub an. Der Sechsjährige hat die erste Klasse erfolgreich gemeistert – jetzt geht es gemeinsam ans Meer.
Während bei vielen Paaren im Urlaub schnell die Fetzen fliegen, bleibt es bei den Hegenbarths offenbar entspannt. Statt sich über Kleinigkeiten zu streiten, setzt die Familie auf Gelassenheit.
Im Gespräch mit "Bunte" verriet die Schauspielerin, dass sie und ihr Mann "nicht so die Streiter" seien. "Wir sind eher harmonisch", erklärte Hegenbarth.
Seit elf Jahren sind die beiden ein Paar, seit sieben Jahren verheiratet. Ihre gemeinsame Devise im Urlaub: "Passt schon." Außerdem wechseln sie sich bei der Wahl des Reiseziels ab.
In diesem Sommer fiel die Entscheidung auf Sardinien – sehr zur Freude von Sohn Avi, der das Meer liebt.
So sieht Wolke Hegenbarths Traumurlaub aus
Für Hegenbarth gehören noch zwei weitere Regeln zum perfekten Urlaub. Sie möchte weder selbst kochen noch eine Spülmaschine von innen sehen.
Für die 46-Jährige ist genau das purer Luxus: Einfach mal keine Entscheidungen treffen zu müssen. Deshalb darf es im Urlaub entsprechend auch gerne ein All-inclusive-Hotel sein.
Die Planung der Ausflüge überlässt sie dabei ihrem Mann. Ihr persönlicher Traumurlaub? Möglichst viel Zeit am Strand verbringen, die Sonne genießen und höchstens mal die Liegeposition wechseln.
Klingt nach einem einfachen Rezept – aber offenbar einem, das für entspannte Ferien ohne Beziehungsstress sorgt.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa