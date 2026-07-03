Urlaubs-Zoff? Nicht bei Wolke Hegenbarth: Das ist ihr Geheimnis

Berlin - Für viele Familien birgt die Urlaubszeit reichlich Streitpotenzial. Doch Schauspielerin Wolke Hegenbarth (46) lässt sich im Sommerurlaub mit ihrer Familie dank einer einfachen Strategie nicht aus der Ruhe bringen.

Nach einem aufregenden ersten Schuljahr für Sohn Avi (6) freut sich Wolke Hegenbarth (46) auf den Urlaub. (Archivfoto) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

In diesem Jahr steht für Hegenbarth, ihren Ehemann Oliver Vaid (40) und Sohn Avi (6) sogar ein ganz besonderer Familienurlaub an. Der Sechsjährige hat die erste Klasse erfolgreich gemeistert – jetzt geht es gemeinsam ans Meer.

Während bei vielen Paaren im Urlaub schnell die Fetzen fliegen, bleibt es bei den Hegenbarths offenbar entspannt. Statt sich über Kleinigkeiten zu streiten, setzt die Familie auf Gelassenheit.

Im Gespräch mit "Bunte" verriet die Schauspielerin, dass sie und ihr Mann "nicht so die Streiter" seien. "Wir sind eher harmonisch", erklärte Hegenbarth.

Seit elf Jahren sind die beiden ein Paar, seit sieben Jahren verheiratet. Ihre gemeinsame Devise im Urlaub: "Passt schon." Außerdem wechseln sie sich bei der Wahl des Reiseziels ab.

In diesem Sommer fiel die Entscheidung auf Sardinien – sehr zur Freude von Sohn Avi, der das Meer liebt.