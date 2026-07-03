Laura Wontorra packt über Teenie-Zeit mit Papa Jörg aus: "Mit Chillen war nichts!"

Köln - Laura Wontorra (37) ist seit kurzem wieder in festen Händen. Der wichtigste Mann in ihrem Leben bleibt jedoch Papa Jörg (77). In einem Interview gewährte die Moderatorin jetzt unerwartet private Einblicke in ihre Kindheit.

Laura Wontorra (37) berichtet derzeit für MagentaTV von der Fußball-WM aus den USA, Kanada und Mexiko. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie sie im Beisein der Sportreporter-Legende gegenüber "Gala" offenbarte, seien ihre Teenager-Jahre alles andere als gewöhnlich gewesen. Vor allem die Zeit nach dem Ehe-Aus ihrer Eltern habe sie geprägt.

"Nach der Trennung meiner Eltern war er oft allein mit mir und meinem Bruder Marcel unterwegs. Wir haben Städtereisen gemacht", warf Laura einen Blick zurück. Jörg wollte seinen Kindern die Welt zeigen - und tat das auch.

Doch "mit Chillen war nichts", wie seine Tochter in dem Sechs-Augen-Talk weiter preisgab. Als Beispiel führte sie eine Reise nach Paris an. Damals galt: "Bitte einmal in den Louvre marschieren und ein Referat über die Mona Lisa halten. Es war Kultur angesagt!"

Auch wenn aufgrund der Erzählungen vielleicht der Eindruck einer strengen Klassenfahrt entstehen mag, entsprach dies nicht dem Kern der Wahrheit, wie die 37-Jährige betonte. Die Unternehmungen seien "immer gepaart mit viel Spaß" vonstattengegangen.