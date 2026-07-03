Laura Wontorra packt über Teenie-Zeit mit Papa Jörg aus: "Mit Chillen war nichts!"
Köln - Laura Wontorra (37) ist seit kurzem wieder in festen Händen. Der wichtigste Mann in ihrem Leben bleibt jedoch Papa Jörg (77). In einem Interview gewährte die Moderatorin jetzt unerwartet private Einblicke in ihre Kindheit.
Wie sie im Beisein der Sportreporter-Legende gegenüber "Gala" offenbarte, seien ihre Teenager-Jahre alles andere als gewöhnlich gewesen. Vor allem die Zeit nach dem Ehe-Aus ihrer Eltern habe sie geprägt.
"Nach der Trennung meiner Eltern war er oft allein mit mir und meinem Bruder Marcel unterwegs. Wir haben Städtereisen gemacht", warf Laura einen Blick zurück. Jörg wollte seinen Kindern die Welt zeigen - und tat das auch.
Doch "mit Chillen war nichts", wie seine Tochter in dem Sechs-Augen-Talk weiter preisgab. Als Beispiel führte sie eine Reise nach Paris an. Damals galt: "Bitte einmal in den Louvre marschieren und ein Referat über die Mona Lisa halten. Es war Kultur angesagt!"
Auch wenn aufgrund der Erzählungen vielleicht der Eindruck einer strengen Klassenfahrt entstehen mag, entsprach dies nicht dem Kern der Wahrheit, wie die 37-Jährige betonte. Die Unternehmungen seien "immer gepaart mit viel Spaß" vonstattengegangen.
Laura Wontorra und Papa Jörg für WM wieder gemeinsam auf Achse
Rückblickend empfindet die ehemalige "Ninja Warrior Germany"-Gastgeberin diese Art von Urlaub aber nicht als negativ, sondern "genau richtig". Im Gespräch mit Gala hielt sie fest: "Er hat damit unsere Neugier aufs Leben geweckt: erleben, erfahren, entdecken."
Im Zuge der Vorberichterstattung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko waren Vater und Tochter wieder gemeinsam unterwegs. Erholungsurlaub war aber auch diesmal nicht angesagt. Das Duo weilte beruflich in Übersee.
Laura berichtet seit rund zwei Wochen aus dem MagentaTV-Studio in New York und von den Top-Spielen direkt aus den Stadien. Vorab nahm sie das Publikum an der Seite ihres Vaters aber noch mit auf eine Reise durch die Gastgeberländer.
Insgesamt vier Episoden der Doku-Reihe "Wontorras World Cup - Vater. Tochter. WM." wurden abgedreht und später exklusiv bei MagentaTV gezeigt. Jüngst sorgte Laura dann mit der Bekanntgabe ihrer Liebe zu TV-Kollege Ricardo Basile (34) für Schlagzeilen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa