"So schlimm sind die": Bill Kaulitz wird von Albträumen geplagt

Osnabrück/Los Angeles (USA) - Bill Kaulitz (36) leidet unter schlechtem Schlaf. Jetzt verrät er die Gründe dafür.

Die Kaulitz-Zwillinge hatten als Kinder den selben Albtraum. © Felix Hörhager/dpa

"Bei mir sind es schlimme Albträume. Ich schlafe ganz schlecht", erklärt er im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Träume seien so schlimm, dass er sie gar nicht aussprechen könne.

"So schlimm sind die", so Bill. Hierbei soll es sich jedoch nicht um wiederkehrende handeln.

Nur ein Albtraum scheint den Tokio-Hotel-Sänger schon seit seiner Kindheit zu plagen. "Der alte Albtraum mit der Hexe. Die hat hinter unserem Spielzeugkorb gewohnt", erinnert er sich zurück.

Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) weiß genau, wovon Bill redet. "Das weiß ich noch. Den Traum hatten wir sogar beide", berichtet er im Interview.

Auf die Frage, was gegen Monster unter dem Bett helfe, gibt es für ihn zudem nur eine Lösung: "Nur der Zwillingsbruder."