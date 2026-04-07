Ex-Mann von Mega-Star macht Bilder mit Fans, dann wird plötzlich auf ihn geschossen - Krankenhaus!

Hollywood (Florida/USA) - Was für ein Schock: Nur wenige Momente, nachdem der US-Rapper Offset (34) Bilder mit ein paar Fans gemacht hatte, wurde plötzlich auf ihn geschossen.

Der Rapper ist aktuell im Krankenhaus - befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dem Promiportal TMZ zufolge ereignete sich der Vorfall am Montag vor einem Casino im US-Bundesstaat Florida.

Gegenüber Page Six erklärte ein Pressesprecher des Musikers: "Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung befindet. Sein Zustand ist stabil, und er wird streng überwacht."

Glücklicherweise wurde Offset dabei nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hatte die Situation vor Ort schnell unter Kontrolle und konnte zwei Personen im Zusammenhang mit den Schüssen festnehmen.

"Die Ermittlungen dauern an", erklärten die Beamten. "Der Standort ist sicher, und es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit."

Das Motiv für die Tat ist aktuell noch unklar. Auch, ob bewusst auf den Rapper geschossen wurde oder der 34-Jährige lediglich in ein Feuergefecht geraten ist, wird aktuell noch untersucht.