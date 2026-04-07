Ex-Mann von Mega-Star macht Bilder mit Fans, dann wird plötzlich auf ihn geschossen - Krankenhaus!
Hollywood (Florida/USA) - Was für ein Schock: Nur wenige Momente, nachdem der US-Rapper Offset (34) Bilder mit ein paar Fans gemacht hatte, wurde plötzlich auf ihn geschossen.
Dem Promiportal TMZ zufolge ereignete sich der Vorfall am Montag vor einem Casino im US-Bundesstaat Florida.
Gegenüber Page Six erklärte ein Pressesprecher des Musikers: "Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung befindet. Sein Zustand ist stabil, und er wird streng überwacht."
Glücklicherweise wurde Offset dabei nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hatte die Situation vor Ort schnell unter Kontrolle und konnte zwei Personen im Zusammenhang mit den Schüssen festnehmen.
"Die Ermittlungen dauern an", erklärten die Beamten. "Der Standort ist sicher, und es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit."
Das Motiv für die Tat ist aktuell noch unklar. Auch, ob bewusst auf den Rapper geschossen wurde oder der 34-Jährige lediglich in ein Feuergefecht geraten ist, wird aktuell noch untersucht.
Offset war sieben Jahre lang mit Cardi B verheiratet
Nur wenige Augenblicke zuvor habe Kiari Kendrell Cephus, wie Offset mit bürgerlichem Namen heißt, noch Bilder mit Fans geschossen. Dabei habe er "relaxed und freundlich gewirkt", erklärte ein Zeuge.
Es ist nicht das erste Mal, dass Schüsse rund um den Sänger für Schlagzeilen sorgen. So wurde Kirsnick Khari Ball, ein "Migos"-Bandkollege Offsets, im November 2022 Opfer einer fatalen Schießerei. Er wurde nur 28 Jahre alt.
Offset ist durch Songs wie "Ric Flair Drip" und "Different Species" sowie durch seine in die Brüche gegangene Ehe mit US-Star Cardi B (33) bekannt.
Die beiden Musiker waren sieben Jahre lang verheiratet, reichten im August 2024 offiziell die Scheidung ein.
Sie haben drei gemeinsame Kinder: die Töchter Kulture (7) und Blossom (1) sowie Sohnemann Wave (4).
Titelfoto: Bildmontage: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, MICHAEL TRAN / AFP