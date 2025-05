"US5"-Sänger Mykel tot? Instagram-Story sorgt für Verwirrung

US5 wurde 2005 gegründet. 2009 löste sich die Band schließlich wieder auf. (Archivbild) © IMAGO / Future Image

Mykels Beiträge werden aktuell von Followern geflutet, die hoffen, dass sein Instagram-Account lediglich gehackt wurde. So schreibt einer von ihnen: "Ich hoffe, dass dies nicht wahr ist." Ein anderer: "Lasst das bitte einen schlechten Scherz sein."

Jay Khan (43), der gemeinsam mit dem 37-Jährigen Teil der Boyband war, hat sich seither zu den Behauptungen auf Instagram geäußert: "Ich kann dies weder bestätigen noch dementieren. Ich hoffe und bete, dass es nicht wahr ist und bin in Gedanken bei seiner Familie."

Mykel gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Boygruppe "US5", die 2005 ihre erste Single "Maria" veröffentlichte. Es folgten weitere Hits, wie "Just Because Of You", "Rhythm of Life" und "In the Club".

Nach zwei Jahren, in denen sie auch an der Realityshow "Big in America" teilnahmen, verließ Mykel die Band, um eine Solokarriere anzustreben. 2009 löste sich "US5" komplett auf.

Originalartikel von 10.45 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.18 Uhr.