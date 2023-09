Valentina Pahde: "Ich bin mehr als die hübsche, süße Blondine!"

Am morgigen Sonntag ist im ZDF der 100. Film von "Inga Lindström" zu sehen. Valentina Pahde spielt eine der Hauptrollen.

Von Nadine Steinmann

Berlin - Zehn Jahre lang war Valentina Pahde (28) als Sunny Richter bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Nach ihrem Ausstieg stand sie an der Seite von Stars wie Uschi Glas (79) und Gerit Kling (58) für den 100. Film von "Inga Lindström" vor der Kamera - für sie die Chance, zu zeigen, was in ihr steckt!

Valentina Pahde (28) spielt im neuen "Lindström"-Film die Rolle der Ella, die von ihrem Freund betrogen wurde. Mediator Till (Daniel Buder, 46) versucht, mit ihr zu reden. © ZDF/Ralf Wilschewski "Mir werden immer die Rollen der klassischen, hübschen, süßen Blondine angeboten", erklärt Pahde im TAG24-Interview. Doch eigentlich würde sie gern "raus aus dieser Schublade 'das nette Mädchen von nebenan', weil ich so viel mehr kann als nur das!" Leider sei dieses Schubladendenken, insbesondere in Bezug auf GZSZ, in Deutschland sehr extrem. "Viele Caster unterschätzen einen, wenn man Teil einer täglichen Serie war. Umso schöner fand ich es jetzt, bei Lindström den anderen Kollegen zu zeigen, dass ich mehr als nur die Daily-Schauspielerin bin", so die 28-Jährige. Viele seien sogar überrascht gewesen, wie selbstbewusst die Berlinerin als Schauspielerin agiert habe. "Es ist schon anstrengend als blonde, hübsche Frau, die auf ihr Aussehen achtet, Schranken zu durchbrechen", fasst Pahde ihr Dilemma zusammen.

Das ist der Cast des 100. Inga-Lindström-Films: Gerit Kling (58, v.l.), Valentina Pahde (28), Xenia Assenza (32), Leonard Lansink (67), Uschi Glas (79) und Mersiha Husagic (34). © ZDF/Ralf Wilschewski

Richtige Freundschaft unter Kolleginnen entstanden

Doch der Anfang ist gemacht - und für Pahde waren die Dreharbeiten in Schweden ein echtes Highlight - nicht nur wegen der unberührten Natur, der einzigartigen Drehkulisse, für die das Team "40 Minuten ins Outback gefahren ist" sowie den leckeren Köttbullar beim Abschiedsfest, sondern vor allem wegen Uschi Glas und Gerit Kling. "Zwischen mir und Gerit ist eine richtige Freundschaft entstanden. Wenn wir freihatten, haben wir es uns schön gemacht, waren Kaffee trinken und shoppen." Und vor "Weltstar" Glas, die mit ihren über 70 Jahren noch immer "Bombe aussieht", habe sie einfach nur wahnsinnig viel Respekt: "Ich war so erstaunt und begeistert, wie nett und bodenständig sie zu uns allen war. Sie ist wirklich eine Legende! Was sie schon alles gedreht hat, und dann ist sie einfach so lässig und jung geblieben. Eine sehr, sehr große Inspiration!"

Rückkehr zu GZSZ?