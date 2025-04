Kolle-Kiez meets Afrika: Diese zwei Ex-GZSZ-Stars stechen mit dem Traumschiff in See

Berlin - Der Kolle-Kiez geht nach Afrika. Nein, es handelt sich nicht um ein weiteres GZSZ-Special . Vielmehr stechen gleich zwei altbekannte Gesichter in See: Valentina Pahde (30) und Isabell Horn (42) spielen beim Traumschiff mit.

Gute Laune beim GZSZ-Cast: Ihre Ex-Kollegin Valentina Pahde (30, M.) ist mit dem Traumschiff unterwegs. © RTL / Bernd Jaworek

Gleich zwei neue Episoden sind derzeit in der Mache: "Afrika: Madikwe" und "Island". Gedreht wird jeweils noch bis Juni 2025 - und die Kulisse könnte kaum traumhafter sein.

Für die ehemaligen GZSZ-Stars ging es nach Südafrika. Natürlich durfte abseits der Dreharbeiten eine Safari nicht fehlen. Schließlich sieht man Löwen, Zebras, Elefanten und Co. nicht alle Tage.

"Once in a lifetime!", schreibt beispielsweise Valentina Pahde. "Was ich hier alles erlebe, glaubt man kaum."

Bei GZSZ (montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+) gehörten beide zu den Lieblingen im Kolle-Kiez. Fünf Jahre lang - von 2009 bis 2014 - eroberte Isabell Horn als Pia Koch die Herzen der Zuschauer.

Sunny Richter hielt es gar - mit Unterbrechung - acht Jahre im Kiez, ehe Schauspielerin Valentina Pahde eine Pause einlegte. Diese dauert jedoch schon über zwei Jahre an. Die Comeback-Pläne liegen wohl weiter auf Eis.