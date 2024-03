Vanessa Blumhagen will Hündin etwas Gutes tun, doch damit hat sie nicht gerechnet

Vanessa Blumhagen (46) wollte mit Hündin "Enna" in eine Hundekita. Als sie den Preis erfuhr, wäre sie jedoch "fast tot umgefallen". © Fotomontage: Instagram/vanessa_blumhagen

Doch der Reihe nach: Am Dienstag meldete sich die Wahl-Hamburgerin bei ihren rund 210.000 Followern auf Instagram. Während einer Autofahrt zum Yoga erzählte die 46-Jährige ihrer Community von einem Erlebnis.

"Ich muss euch was erzählen: Ich habe vorhin einen Termin mit Enna gehabt, weil Enna ... muss unter Hunde", verdeutlichte die Moderatorin in ihrer Story.

So sei die Vierbeinerin jahrelang, während Vanessa viel unterwegs gewesen sei, regelmäßig bei einer Hundesitterin gewesen. Bei dieser habe sie ständigen Kontakt mit ihren "Hundekumpels" gehabt habe, wie die gebürtige Karlsruherin erklärte.

"Seitdem ich aber nicht mehr beim Frühstücksfernsehen und so viel unterwegs bin, ist sie mehr zu Hause. Ich bin mit natürlich mehr mit ihr draußen, spazieren und so weiter", unterstrich Vanessa.



Die fehlenden Treffen mit ihren fellnasigen Freunden machten sich jedoch bemerkbar: "Man kann so lange laufen und sie so viel schnüffeln lassen, wie man will. Was ihr fehlt, ist der soziale Kontakt", betonte die Promi-Expertin.