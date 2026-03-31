Vanessa Hudgens zeigt ehrliche Realität nach Geburt ihrer Tochter: Damit hat sie zu kämpfen
USA - Schauspielerin Vanessa Hudgens (37) wurde vor wenigen Monaten zum zweiten Mal Mutter – nun hat sie ehrliche Einblicke in die Realität nach der Geburt gewährt.
In ihrer Instagram-Story teilte die 37-Jährige ein Foto, auf dem sie ein kleines Büschel Haare in der Hand hält, und schrieb dazu: "Und so geht es los."
Denn nach der Geburt ihrer Tochter hat Hudgens mit Haarausfall zu kämpfen! Doch nur zwei Fotos später postete sie ein weiteres Bild von sich selbst und scherzte, dass sie trotz des Haarausfalls schöne Haare habe.
Laut People ist Haarausfall nach einer Schwangerschaft keine Seltenheit, hormonelle Veränderungen sind der Auslöser. Etwa drei Monate nach der Geburt kann er auftreten und bis zu sechs Monate anhalten, ist jedoch meist nur vorübergehend.
Im November vergangenen Jahres verkündete die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole Tucker (29) die Geburt ihres zweiten Kindes auf Instagram – rund 18 Monate, nachdem sie im Sommer 2024 bereits Eltern eines Sohnes geworden waren.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/vanessahudgens