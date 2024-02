Vanessa Mai bei "Holiday on Ice": Eine Sache traute sich die Sängerin nicht

Mit Stargast Vanessa Mai (31) hat "Holiday on Ice – No Limits" am Donnerstag eine rasante Hamburg-Premiere zum 80. Jubiläum der Eisshow hingelegt.

Hamburg - Mit Stargast Vanessa Mai (31) hat "Holiday on Ice – No Limits" am Donnerstag eine rasante Hamburg-Premiere zum 80. Jubiläum der Eisshow hingelegt. Im Interview mit TAG24 verriet die Sängerin kurz vor ihrem Auftritt, wieso ihr die Show eigentlich so am Herzen liegt.

Vanessa Mai (31) war schon als Kind fasziniert von "Holiday on Ice". © Joerg Carstensen/dpa, Holiday on Ice/Rico Ploeg (Bildmontage) TAG24: Welche persönliche Geschichte verbindest du mit "Holiday on Ice"?

Vanessa Mai: Schon als Kind hat mich "Holiday on Ice" immer fasziniert. Auch Eislaufen verbinde ich immer mit Winter und ein bisschen Weihnachten und ich liebe beides so sehr! TAG24: Wenn du die Show schon so lange kennst: Was würdest du sagen, wieso sie so zeitlos ist? Vanessa Mai: Ich glaube, der Erfolg von "Holiday on Ice" liegt in der Beständigkeit im Unbeständigsein. Sie entwickeln sich immer weiter und haben über Jahre eine wahnsinnig tolle und positive Marke aufgebaut. Tolle Eisläufer, tolle Show, für ein paar Stunden die Menschen aus dem Alltag entführen, das brauchen wir immer. TAG24: Was hast du gedacht, als du die jetzige Show zum ersten Mal gesehen hast? Vanessa Mai: "No Limits" ist das Motto für die Show zum 80. Jubiläum und sie hält, was sie verspricht. Spektakulärer, moderner, faszinierender.

Vanessa Mai im Interview: "Ich erfinde mich immer wieder neu"

In der Show "No Limits" dreht sich alles um die Welt der Computerspiele. Als Kind war Vanessa Mai eine richtige Gamerin. © HOLIDAY ON ICE/Martin Miseré TAG24: Bei "No Limits" werden die Zuschauer und Zuschauerinnen in die Welt der Computerspiele entführt. Wirst du abseits von deinem stressigen Bühnenalltag auch mal zur Gamerin oder ist das nicht deine Welt? Vanessa Mai: Ich habe als Kind "Sims" bis zum Umfallen gespielt. Und "black&white". Ich hab sogar an Lanpartys teilgenommen so krass Gamerin war ich. (lacht) TAG24: Du hast die Show schon in anderen Städten begleitet: Was hat dir da rückblickend besonders Spaß gemacht? Vanessa Mai: Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, die lieben, was sie tun. Das ist bei allen Beteiligten der Fall. Ich hatte bis jetzt schon eine ganz tolle Zeit to remember bei "Holiday on Ice" und bin sehr dankbar für diese Erfahrung. TAG24: Und zuletzt: Vanessa Mai & "Holiday on Ice": Wieso passt das so gut zusammen? Vanessa Mai: Genau wie "Holiday on Ice" schrecke auch ich vor keiner Herausforderung zurück und erfinde mich immer wieder neu. Ich lebe meinen großen Traum vom Show-Life und sprenge auch gerne musikalisch Grenzen. Ich würde sagen das Motto "No Limits" eint uns im wahrsten Sinne des Wortes.

"Holiday on Ice": Nach Hamburg zieht die Show weiter durch ganz Deutschland