Schluss mit der Musik? Schlager-Star Vanessa Mai möchte anderen Karriereweg einschlagen
Köln - Schlagerstar Vanessa Mai ist ein Mensch der offenen Worte. Im "Kölner Treff" hat die 33-Jährige über ihren neuen Karrierewunsch sowie ihre Ehe ausgepackt.
"Ich möchte gerne Schauspielerin werden", verrät die Sängerin gegenüber dem Moderatoren-Duo Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48).
Sie ergänzt: "Da gibt es keine Altersgrenze. Und je echter man ist, desto mehr profitiert man von einer Rolle." Ein passendes Engagement lasse jedoch noch auf sich warten, wie sie erzählt.
Während es mit dem Schauspielern also bisher nichts geworden ist, hat sie als Sängerin auf der Bühne schon reihenweise Erfolge gefeiert.
"Es ist sehr verrückt, weil man ja als Kind anfängt, zu träumen und sich das vorzustellen", gibt die gebürtige Baden-Württembergerin preis.
Nach den Anfängen und ersten Erfolgen mit der Band "Wolkenfrei" gab es 2015 den ersten Hit als Solo-Künstlerin mit der Single "Ich sterb für Dich", die 2022 sogar vergoldet wurde.
"Wenn es dann eintritt, und sogar krasser eintritt, als man es sich vorgestellt hat, ist es richtig verrückt", gesteht sie.
Vanessa Mai ist mit dem Stiefsohn einer Musik-Kollegin verheiratet
"Es ist schön, und ich bin sehr dankbar, obwohl ich gemerkt habe, dass der größte Erfolg eigentlich das Dankbar- und Zufriedensein ist", wie der Schlager-Star erklärt.
Allerdings würde die 33-Jährige keinen Bühnentag gegen ihren Mann und das, "was wir da haben", eintauschen.
Seit acht Jahren ist Vanessa mit ihrem Manager Andreas Ferber (43), dem Stiefsohn ihrer Musik-Kollegin Andrea Berg (59), verheiratet. "Wir machen alles gemeinsam", gibt die Sängerin preis.
"Er ist die ehrlichste Person neben mir, immer", schwärmt Vanessa in höchsten Tönen von ihrem Gatten und führt aus: "Er ist immer zu 100 Prozent für mich, und darüber muss ich mir seit Beginn meiner Karriere keine Gedanken machen."
Ohne ihn wäre sie heute nicht da, wo sie inzwischen sei, wie sie erzählt. "Er hat mich unterstützt und geliebt, als ich am hässlichsten war von innen, und das ist einfach so viel wert. Und ich bin auch nicht einfach. Ich diskutiere sehr gerne", erzählt Vanessa abschließend.
Die ganze Folge "Kölner Treff" mit weiteren spannenden Gästen steht ab sofort in der ARD Mediathek auf Abruf bereit.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande