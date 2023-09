Vanessa Mai lässt sich auf "Feuertaufe" ein und bekommt Bier-Dusche ab

Limburg an der Lahn - Schlagersängerin Vanessa Mai geht musikalisch neue Wege und hat sich hierfür auf eine Kooperation eingelassen - in der Folge bekam sie eine Bier-Dusche ab, was der 31-Jährigen sichtlich kein Vergnügen bereitete.

Im weiteren Verlauf des Clips ist zu sehen, wie Vanessa Mai (31) einen großen Schwall Bier über geschüttet bekommt. © Montage: Screenshot/Instagram/ikkehueftgold

"So, Feuertaufe Partyschlager, null-fünf ex in meinem Tempo", gibt der Limburger das Thema vor und macht dann klar, worum es geht: "Du nimmst das jetzt an den Mund, ich führe es an Deinen Mund und dann trinkst Du in meinem Tempo, ok?"

Als das Bierglas schon fast am Mund von Vanessa Mai ist, zeigt deren Gesichtsausdruck deutlich, dass sie nicht sonderlich viel von dem Trinkspiel hält, doch sie lässt sich darauf ein.

Kurz darauf ergießt sich der gesamte Inhalt des Glases über ihr Gesicht und ihren Oberkörper. Erschrocken und offenbar auch etwas angeekelt wendet sich die Schlagersängerin ab.

"Was ist denn los?", fragt Ikke Hüftgold mit schelmischem Tonfall, lacht und fügt noch in die Kamera grinsend hinzu: "Ja, schade."

Es kann wohl vermutet werden, dass es sich bei der ganzen Aktion um einen derben Scherz des 47-Jährigen handelt.