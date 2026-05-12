Vanessa Mai packt über ersten "Propeller"-Kuss und Liebesleben aus: "Alle haben mich betrogen"

Backnang/Berlin - Intime Beichten im Podcast-Studio: In der aktuellen Folge von "Schön laut" trifft Schlagersängerin Vanessa Mai (34) auf Moderatorin Lola Weippert (30). Was als lockeres Gespräch beginnt, entwickelt sich schnell zu einer Zeitreise durch Vanessas Liebesleben.

Vanessa Mai (34) spricht im Podcast "Schön laut" ungewohnt offen über ihr Privatleben. © instagram/vanessa mai

Wenn Vanessa Mai an ihren allerersten Kuss zurückdenkt, muss sie heute lachen. Mit 13 oder 14 Jahren passierte es, doch die Technik des Auserwählten ließ mehr als zu wünschen übrig. "Mein erster Kuss war ein Riesenfail", gesteht sie ihrer Podcast-Partnerin.

Das Problem sei die Kussart gewesen, die Vanessa belustigt den "Propeller" nennt.

Die 34-Jährige erklärt lachend: "Ganz ehrlich, es tut mir wirklich leid, ich hab wirklich Verständnis für ganz, ganz viel, aber ich kann doch nicht einfach nur 'Ahh' machen und dann die Zunge in der Waschmaschinenrotation laufen lassen. Das geht doch nicht."

Für die junge Vanessa war das Erlebnis so schrecklich, dass sie das Thema Küssen am liebsten sofort wieder abgehakt hätte. Mittlerweile ist für sie aber klar: "Wenn das nicht passt, dann ist es auch einfach schwierig." Doch nicht alles in ihrer Vergangenheit war so amüsant wie der "Propeller-Vorfall".

Die Sängerin schlägt im Podcast auch ernste Töne an. Vor ihrer jetzigen Beziehung habe sie viele schlechte Erfahrungen mit Männern machen müssen. "Alle haben mich betrogen", erzählt sie offen.