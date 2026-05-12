Vanessa Mai packt über ersten "Propeller"-Kuss und Liebesleben aus: "Alle haben mich betrogen"

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Was zwischen Vanessa Mai und Lola Weippert als lockeres Gespräch beginnt, entwickelt sich schnell zu einer ehrlichen Zeitreise durch Vanessas Liebesleben.

Von Johanna Baumann

Backnang/Berlin - Intime Beichten im Podcast-Studio: In der aktuellen Folge von "Schön laut" trifft Schlagersängerin Vanessa Mai (34) auf Moderatorin Lola Weippert (30). Was als lockeres Gespräch beginnt, entwickelt sich schnell zu einer Zeitreise durch Vanessas Liebesleben.

Vanessa Mai (34) spricht im Podcast "Schön laut" ungewohnt offen über ihr Privatleben.
Vanessa Mai (34) spricht im Podcast "Schön laut" ungewohnt offen über ihr Privatleben.  © instagram/vanessa mai

Wenn Vanessa Mai an ihren allerersten Kuss zurückdenkt, muss sie heute lachen. Mit 13 oder 14 Jahren passierte es, doch die Technik des Auserwählten ließ mehr als zu wünschen übrig. "Mein erster Kuss war ein Riesenfail", gesteht sie ihrer Podcast-Partnerin.

Das Problem sei die Kussart gewesen, die Vanessa belustigt den "Propeller" nennt.

Die 34-Jährige erklärt lachend: "Ganz ehrlich, es tut mir wirklich leid, ich hab wirklich Verständnis für ganz, ganz viel, aber ich kann doch nicht einfach nur 'Ahh' machen und dann die Zunge in der Waschmaschinenrotation laufen lassen. Das geht doch nicht."

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Für die junge Vanessa war das Erlebnis so schrecklich, dass sie das Thema Küssen am liebsten sofort wieder abgehakt hätte. Mittlerweile ist für sie aber klar: "Wenn das nicht passt, dann ist es auch einfach schwierig." Doch nicht alles in ihrer Vergangenheit war so amüsant wie der "Propeller-Vorfall".

Die Sängerin schlägt im Podcast auch ernste Töne an. Vor ihrer jetzigen Beziehung habe sie viele schlechte Erfahrungen mit Männern machen müssen. "Alle haben mich betrogen", erzählt sie offen.

Schlagerstar Vanessa Mai wurde von ihrem ersten Freund betrogen

Mit ihrem Mann Andreas Ferber (43) ist Vanessa Mai seit über 13 Jahren glücklich.
Mit ihrem Mann Andreas Ferber (43) ist Vanessa Mai seit über 13 Jahren glücklich.  © Jörg Carstensen/dpa

Der Kreislauf aus schlechten Erfahrungen begann für Vanessa bereits mit 14 Jahren. Mit ihrem damaligen Freund war sie zwar knapp vier Jahre zusammen, doch auch er hinterging sie und das sogar mit ihren eigenen Freundinnen.

Nach all den Enttäuschungen scheint Vanessa nun endlich bei ihrem Mann Andreas Ferber (43) angekommen zu sein. "Deshalb ist jetzt meine Belohnung die Beziehung mit Andreas", schwärmt sie.

Dabei war der Weg zum gemeinsamen Glück gar nicht so leicht. Andreas war damals der Manager der Band "Wolkenfrei", bei der die 34-Jährige als Sängerin startete. Da er gerade aus einer intensiven Beziehung kam, interessierte er sich anfangs gar nicht für sie.

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Doch Vanessa wusste sofort, was sie wollte: "Ich wusste, dass ich ihn heiraten werde, bevor er es wusste." Sie habe regelrecht um ihn kämpfen müssen, wollte immer bei ihm sitzen und mit ihm reden. Ihr Kampfgeist hat sich gelohnt, denn heute sind die beiden ein unzertrennliches Team.

Titelfoto: Bildmontage: Jörg Carstensen/dpa, Instagram/Vanessa Mai

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