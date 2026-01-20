Schluss mit der Musik? Schlager-Star Vanessa Mai möchte anderen Karriereweg einschlagen

Köln - Schlagerstar Vanessa Mai ist ein Mensch der offenen Worte. Im " Kölner Treff " hat die 33-Jährige über ihren neuen Karrierewunsch sowie ihre Ehe ausgepackt.

Vanessa Mai (33) hat einen neuen Karrierewunsch offenbart. © WDR/Melanie Grande

"Ich möchte gerne Schauspielerin werden", verrät die Sängerin gegenüber dem Moderatoren-Duo Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48).

Sie ergänzt: "Da gibt es keine Altersgrenze. Und je echter man ist, desto mehr profitiert man von einer Rolle." Ein passendes Engagement lasse jedoch noch auf sich warten, wie sie erzählt.

Während es mit dem Schauspielern also bisher nichts geworden ist, hat sie als Sängerin auf der Bühne schon reihenweise Erfolge gefeiert.

"Es ist sehr verrückt, weil man ja als Kind anfängt, zu träumen und sich das vorzustellen", gibt die gebürtige Baden-Württembergerin preis.

Nach den Anfängen und ersten Erfolgen mit der Band "Wolkenfrei" gab es 2015 den ersten Hit als Solo-Künstlerin mit der Single "Ich sterb für Dich", die 2022 sogar vergoldet wurde.

"Wenn es dann eintritt, und sogar krasser eintritt, als man es sich vorgestellt hat, ist es richtig verrückt", gesteht sie.