"Verbotene Liebe"-Star Valerie Niehaus macht Augenzwinker-Statement zum Shopping

Berlin - Bei Schauspielerin Valerie Niehaus (51), die als Julia von Anstetten in der ARD-Soap "Verbotene Liebe" einem breiten Publikum bekannt wurde, sitzt das Geld beim Shoppen gerne mal locker.

Valerie Niehaus (51) spielte 2025 unter anderem in der Krimireihe "Nord Nord Mord" mit. © Henning Kaiser/dpa

Im Interview mit der "Berliner Zeitung" verriet der TV-Star mit einem Augenzwinkern, wo seine Kreditkarte keine Obergrenze kennt: "Leider im KaDeWe, das gehört zur Hälfte eigentlich mir."

Mit diesem scherzhaften Geständnis spielt Niehaus auf ihre regelmäßigen Besuche und großzügigen Einkäufe im legendären Luxus-Kaufhaus am Wittenbergplatz in Schöneberg an.

"Ansonsten kofinanziere ich die Berliner Taxibetriebe. Und in der Buchhandlung Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz finde ich die Inhalte, die mir das Leben in einer so anstrengenden Stadt erleichtern", plauderte der TV-Star weiter aus, der aktuell in der vierten Staffel der Comedy-Serie "Sketch History" für Lacher sorgt.

Nach ihrer Rückkehr aus New York, wo sie von 1996 bis 1998 Schauspiel studierte, lebte die gebürtige Münsterländerin in Mitte, Prenzlauer Berg und Charlottenburg.