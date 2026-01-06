"Verbotene Liebe"-Star Valerie Niehaus macht Augenzwinker-Statement zum Shopping

Berlin - Bei Schauspielerin Valerie Niehaus (51), die als Julia von Anstetten in der ARD-Soap "Verbotene Liebe" einem breiten Publikum bekannt wurde, sitzt das Geld beim Shoppen gerne mal locker.

Valerie Niehaus (51) spielte 2025 unter anderem in der Krimireihe "Nord Nord Mord" mit.  © Henning Kaiser/dpa

Im Interview mit der "Berliner Zeitung" verriet der TV-Star mit einem Augenzwinkern, wo seine Kreditkarte keine Obergrenze kennt: "Leider im KaDeWe, das gehört zur Hälfte eigentlich mir."

Mit diesem scherzhaften Geständnis spielt Niehaus auf ihre regelmäßigen Besuche und großzügigen Einkäufe im legendären Luxus-Kaufhaus am Wittenbergplatz in Schöneberg an.

"Ansonsten kofinanziere ich die Berliner Taxibetriebe. Und in der Buchhandlung Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz finde ich die Inhalte, die mir das Leben in einer so anstrengenden Stadt erleichtern", plauderte der TV-Star weiter aus, der aktuell in der vierten Staffel der Comedy-Serie "Sketch History" für Lacher sorgt.

Nach ihrer Rückkehr aus New York, wo sie von 1996 bis 1998 Schauspiel studierte, lebte die gebürtige Münsterländerin in Mitte, Prenzlauer Berg und Charlottenburg.

Heute hat sie ihr Zuhause in Schöneberg. Der Westen der Stadt hat es ihr angetan. Warum? "Das Licht ist dort heller", erklärte die Schauspielerin, die in Fulda aufwuchs und ihre Jugend in München verbrachte.

