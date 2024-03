Verdient Oliver in Hollywood mehr als Olivia? Oscar-Gewinnerin: Würde als Mann "verf**kt viel mehr verdienen"

Wie ungerecht wird in Hollywood bezahlt? Laut Oscar-Gewinnerin Olivia Colman gibt es zwischen Männern und Frauen immer noch riesige Gehaltsunterschiede.

Von Niklas Perband

Los Angeles (USA) - Wie ungerecht wird in Hollywood auch heute noch bezahlt? Laut Oscar-Gewinnerin Olivia Colman (50, "The Favourite", "The Crown") gibt es zwischen Männern und Frauen zum Teil immer noch riesige Gehaltsunterschiede in der Filmbranche. Sie ist davon überzeugt, dass sie in ihrer Karriere als Oliver deutlich mehr verdienen würde.

Oscar-Gewinnerin Olivia Colman (50) spricht von krassen Lohnunterschieden in Hollywood. © Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP "Lasst mich gar nicht erst mit den Gehaltsunterschieden anfangen, aber männliche Schauspieler werden besser bezahlt, weil immer gesagt wurde, dass sie das Publikum anlocken würden", sagte Coleman im Gespräch mit CNN. "Tatsächlich stimmt das seit Jahrzehnten nicht mehr, aber sie nutzen das immer noch gerne als Begründung dafür, Frauen nicht so viel zu bezahlen wie ihre männlichen Kollegen", führte die 50-Jährige aus. Über die Frage der gerechten Bezahlung herrscht in Hollywood seit Jahren eine Debatte. Im Kontrast zu Colmans Aussage steht das weltweite Box Office 2023. In den Top 20 der einspielstärksten Filme befinden sich nur zwei Filme mit einem "Female Lead", also einer Frau als Topstar und Hauptdarstellerin des Films. Promis & Stars Entjungferung als Gefallen: Pikante Details um "Star Wars"-Star! Doch das beweist natürlich nicht, dass Schauspielerinnen kein Publikum anlocken würden. Die Liste könnte genauso gut verdeutlichen, dass in Hollywood nach wie vor schlicht viel weniger Filme mit starken weiblichen Hauptrollen gedreht werden. Mit "Barbie" thront außerdem ein Blockbuster mit "Female Lead" (Margot Robbie, 33) an der Spitze der Kinokassen-Charts! Der Film machte Robbie auch zum am zweitbesten bezahlten Hollywood-Star des vergangenen Jahres.

Olivia Colman spricht über die Gehaltsunterschiede in Hollywood

Würde "Oliver Colman" viel mehr Geld verdienen?