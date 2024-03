Platz da, Barbie: Hier kommt der bestbezahlte Schauspieler des letzten Jahres!

Los Angeles - Das Kino-Jahr 2023 wurde vor allem von zwei Filmen geprägt: An "Barbie" und "Oppenheimer" führte kein Weg an der Kinokasse vorbei, doch weder Margot Robbie (33) noch Cillian Murphy (47) heimsten dabei die meiste Kohle ein. Mit großem Abstand führt vielmehr ein alter Bekannter die Liste an.