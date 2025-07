Verfolgungsjagd nach Parkhaus-Crash? Schwere Vorwürfe gegen Schlager-Star Nino de Angelo

Kempten - Schlager-Sänger Nino de Angelo (61, "Jenseits von Eden") hat offenbar mächtig Ärger am Hals.

Alles in Kürze

Nino de Angelo (61) soll in einen Unfall mit anschließender Fahrerflucht verwickelt sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie "Bild" und die "Allgäuer Zeitung" berichten, soll der 61-Jährige womöglich einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen haben - inklusive Verfolgungsjagd mit Polizei.

Hintergrund: Am 9. Juli stieß ein dunkelgrüner Dodge Charger RT beim Ausparken im Kronenparkhaus in Kempten (Allgäu) gegen ein anderes Auto. Der Fahrer machte sich anschließend einfach aus dem Staub und beschädigte dabei auch noch eine Schranke sowie eine Kabelleitung.

3500 Euro Sachschaden sollen entstanden sein. Zeugen alarmierten den Berichten zufolge die Polizei. Der Sportwagen-Fahrer flüchtete demnach durch die Kemptener Innenstadt und hängte die Polizei schließlich auf der Autobahn ab.

Am Tag danach wurde der Wagen an der Halteradresse in Wertach sichergestellt. Dort soll Nino de Angelo gemeinsam mit seiner Partnerin wohnen.

Die Polizei gab an, dass es sich bei dem Fahrer um einen 61-jährigen Mann und "eine Person des öffentlichen Interesses" handele.