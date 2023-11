Vergewaltigungs-Klage gegen P. Diddy: Überraschende Einigung nach nur einem Tag!

New York/Los Angeles (USA) - Rapper Sean "Diddy" Combs (54) zählt zu den erfolgreichsten Vertretern der Hip-Hop-Branche. Am vergangenen Donnerstag reichte seine Ex-Freundin, die Sängerin Cassie (37), Klage wegen Vergewaltigung ein. Nur einen Tag später einigten sich beide auf einen Vergleich.

Einigung nach nur einem Tag: Rapper Sean "Diddy" Combs (54) und seine Ex-Freundin Casandra "Cassie" Ventura (37) legten ihren Rechtsstreit wegen Missbrauchs und Körperverletzung bei. © Chris Delmas / AFP

Nur einen Tag, nachdem Cassie die Zivilklage wegen Vergewaltigung, Missbrauchs und Körperverletzung bei einem Bundesgericht in New York eingereicht hatte, gaben beide Parteien am vergangenen Freitagabend (Ortszeit) Medienberichten zufolge bekannt, sich gütlich auf eine Beilegung des Falls geeinigt zu haben.

Einzelheiten über die Bedingungen des Vergleichs gaben sie aber nicht bekannt. Combs alias P. Diddy - bekannt für Hits wie "Bad Boy for Life" und "I'll Be Missing You" - hatte zuvor die Vorwürfe über seinen Anwalt zurückgewiesen.

Cassie, mit bürgerlichem Namen Casandra Ventura, teilte in einer Erklärung mit, sie habe beschlossen, diese Angelegenheit gütlich zu lösen, "und zwar zu Bedingungen, die mir ein gewisses Maß an Kontrolle ermöglichen".

Sie wolle sich bei ihrer Familie, ihren Fans und Anwälten für deren unerschütterliche Unterstützung bedanken. Combs teilte mit: "Wir haben beschlossen, diese Angelegenheit gütlich zu lösen. Ich wünsche Cassie und ihrer Familie nur das Beste. In Liebe."

Combs bleibt damit ein möglicherweise langer, unangenehmer Prozess mit der Veröffentlichung zahlreicher Beweise erspart. Ventura, deren Anschuldigungen nun öffentlich sind, vermeidet ein Kreuzverhör durch Combs' Anwälte.