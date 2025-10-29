Vernachlässigung und Kinderporno-Vorwurf: Heftiger Sorgerechtsstreit bei Star-Sängerin Sia

Los Angeles (USA) - Im März dieses Jahres reichte die Sängerin Sia (49) die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Daniel Bernad ein. Von einer friedlichen Trennung ist das ehemalige Paar jedoch weit entfernt. Wie " People " unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtete, sei ein heftiger Rosenkrieg zwischen Bernad und ihr ausgebrochen. Dabei solle Sias entfremdeter Partner das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Somersault beantragt haben.

Im Jahr 2021 lernten sich der Radioonkologe Daniel Bernad und die erfolgreiche Musikerin Sia (49) kennen. © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Erst im Dezember 2022 heiratete das augenscheinlich glückliche Paar. Nach über zwei Jahren beendete die 49-Jährige jedoch die Ehe wegen "unüberbrückbaren Differenzen". Nun soll bei einem gerichtlichen Scheidungstermin ein heftiger Rosenkrieg ausgebrochen sein, erklärte das Magazin.

Während der Einigung zwischen den Eheleuten warf Bernad der bekannten Sängerin vor, "eine unfähige und zuverlässige Mutter" zu sein. Wie die vorliegenden Gerichtsunterlagen offenbarten, soll Sia zudem mit Drogen zu kämpfen haben.



Die "Elastic Heart"-Interpretin wies die Unterstellungen ihres Noch-Ehemannes zurück. Sie sei zwar süchtig gewesen, aber "seit über sechs Monaten vollständig abstinent".

"Ich arbeite an meinem Programm, das wöchentliche Tests und einen abstinenten Begleiter umfasst", zitierte "People" sie. Weitere Anschuldigungen schwebten im Raum. So warf Sia Bernad vor, dass sein "anhaltendes Vergnügen am Nachtleben und Freizeitdrogenkonsum" kein geeignetes Umfeld für ihr gemeinsames Kind darstelle.