Vernachlässigung und Kinderporno-Vorwurf: Heftiger Sorgerechtsstreit bei Star-Sängerin Sia
Los Angeles (USA) - Im März dieses Jahres reichte die Sängerin Sia (49) die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Daniel Bernad ein. Von einer friedlichen Trennung ist das ehemalige Paar jedoch weit entfernt. Wie "People" unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtete, sei ein heftiger Rosenkrieg zwischen Bernad und ihr ausgebrochen. Dabei solle Sias entfremdeter Partner das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Somersault beantragt haben.
Erst im Dezember 2022 heiratete das augenscheinlich glückliche Paar. Nach über zwei Jahren beendete die 49-Jährige jedoch die Ehe wegen "unüberbrückbaren Differenzen". Nun soll bei einem gerichtlichen Scheidungstermin ein heftiger Rosenkrieg ausgebrochen sein, erklärte das Magazin.
Während der Einigung zwischen den Eheleuten warf Bernad der bekannten Sängerin vor, "eine unfähige und zuverlässige Mutter" zu sein. Wie die vorliegenden Gerichtsunterlagen offenbarten, soll Sia zudem mit Drogen zu kämpfen haben.
Die "Elastic Heart"-Interpretin wies die Unterstellungen ihres Noch-Ehemannes zurück. Sie sei zwar süchtig gewesen, aber "seit über sechs Monaten vollständig abstinent".
"Ich arbeite an meinem Programm, das wöchentliche Tests und einen abstinenten Begleiter umfasst", zitierte "People" sie. Weitere Anschuldigungen schwebten im Raum. So warf Sia Bernad vor, dass sein "anhaltendes Vergnügen am Nachtleben und Freizeitdrogenkonsum" kein geeignetes Umfeld für ihr gemeinsames Kind darstelle.
Sia wirft Ehemann Vernachlässigung und Besitz von Kinderpornografie vor
Sowohl die Sängerin als auch ihr Mann sollen sich mit Vorwürfen bombardiert haben. So wurde auch das Familienleben ein wichtiger Bestandteil der Verhandlung. Während Bernad Sia vorwarf, sich nicht um Somersault gekümmert zu haben, drehte sie den Spieß um.
Zudem unterstellte die 49-Jährige ihrem inzwischen arbeitslosen Partner, im Besitz von Kinderpornografie zu sein. Obwohl die Ermittlung gegen den früheren Radioonkologen eingestellt wurden, solle sich Sia diesbezüglich kritisch geäußert haben.
Neben der Sorgerechtsklage forderte der Arbeitslose einen monatlichen Unterhalt von 77.245 US-Dollar (ca. 66.000 Euro), um beispielsweise Arztkosten und Schulgebühren für ihren Sohn bezahlen zu können.
