"Make Love, Fake Love"-Karina heiratet Trash-TV-Kollegen

Lüneburg/Lüdersburg - Großer Tag für Karina Wagner (29, "Make Love, Fake Love") und Partner Steffen Vogeno (30): Die beiden haben sich am Samstag das Jawort gegeben! Das gab das frisch vermählte Ehepaar via Instagram bekannt.

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno (30) haben am Samstag geheiratet. Das gaben die Turteltauben via Instagram bekannt.

Am Freitagabend hatte die 29-Jährige, die derzeit ihr erstes Kind erwartet, in ihrer Story bereits ein Bild vom "Schloss Lüdersburg" veröffentlicht. Die Location befindet sich wenige Kilometer von Karinas Heimat Lüneburg (Niedersachsen) entfernt.

Samstag folgten schließlich mehrere Schnappschüsse der Hochzeit. Auf einem der Bilder posierten Karina und Steffen mit ihren neuen Eheringen und breitem Grinsen für die Kamera. "We said yes", schrieben die beiden dazu.

Ein zusammengeschnittenes Video gab darüber hinaus auch Einblick in die Trauung selbst. Zu sehen ist in der Montage unter anderem, dass Steffen vor dem Altar heftig mit den Tränen und seinen Emotionen zu kämpfen hatte. Karina wiederum strahlte bis über beide Ohren.

Interessant: Was es nach der Zeremonie zu essen gab, erfuhren die Follower auch. Laut Menükarte gab es hausgebackenes Brot und Hochzeitssuppe als Vorspeise, die Hauptspeise bildete ein Schweinebraten mit Klößen und Rotkohl und zum Nachtisch wurden Lebkuchen-Panna Cotta sowie Vanilleeis serviert.

Karina Wagner und Steffen Vogeno werden Eltern eines Sohnes

Derzeit erwartet das frisch vermählte Ehepaar sein erstes gemeinsames Kind: einen Jungen.
Derzeit erwartet das frisch vermählte Ehepaar sein erstes gemeinsames Kind: einen Jungen.

Die werdenden Eltern hatten sich bereits vor einigen Jahren in der Kuppelshow "Bachelor in Paradise" kennengelernt, so richtig gefunkt hatte es damals zwischen den beiden aber (noch) nicht.

Anfang dieses Jahres war Karina sogar noch als Protagonistin bei "Make Love, Fake Love" zu sehen, ehe sie in der Wiedersehensshow mitteilte, privat ihr Glück gefunden zu haben - mit Steffen.

Im Juni verkündeten die beiden Turteltauben ihre Verlobung, nur zwei Monate später ließen sie schließlich die Baby-Bombe platzen.

Vor der anstehenden Geburt ihres Sohnes besiegelten sie ihre Liebe nun auch offiziell.

