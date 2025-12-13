"Wirst eine Lücke hinterlassen": So reagieren Kollegen auf den Tod von Rolf Becker (†90)

Leipzig - Der Tod von Schauspieler Rolf Becker (†90) sorgte für viel Trauer in der Branche. Zahlreiche Kollegen des gebürtigen Leipzigers reagierten in den sozialen Medien und verabschiedeten sich.

Rolf Becker (†90) wirkte in unzähligen Film- und Serienproduktionen mit, darunter auch "Tatort", "Küstenwache" und "Großstadtrevier". (Archivbild) © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

"Lieber Rolf, Ruhe in Frieden", schrieb Alexa Maria Surholt (57), die mit Becker über viele Jahre zusammen bei "In aller Freundschaft" zu sehen war.

"Du warst und bleibst ein großer Mensch, der jede/n mit Interesse und (wenn nötig) mit Fürsorge bedachte. Du hattest Humor, Charme, Freundlichkeit für 10! Und du wirst eine Lücke hinterlassen, die wir nur versuchen können zu füllen - mit den besten Erinnerungen an dich", fuhr sie fort.

Rolf Becker verkörperte über 20 Jahre lang die Rolle des Otto Stein in der Krankenhaus-Serie "In aller Freundschaft".

Schauspiel-Kollegin Andrea Kathrin Loewig (59) würdige Becker mit berührenden Worten auf Instagram: "Lieber Rolf, du bist nicht mehr dort, wo du warst. Aber du bist überall, wo wir sind. Wir werden dich nie vergessen", schrieb sie.