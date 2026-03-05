 8.243

Rettungsaktion missglückt: Verona Pooth bangt weiter um Sohn Rocco

Verona Pooth bangt weiter um ihren Sohn Rocco, der in Dubai festsitzt. Eigentlich sollte Franjo ihn nach Hause holen, doch der erste Versuch ist missglückt.

Von Florian Fischer

Düsseldorf - Verona Pooth (57) bangt weiter um ihren Sohn Rocco (14), der in Dubai festsitzt. Eigentlich sollte Ehemann Franjo (56) den gemeinsamen Sprössling nach Deutschland holen, doch der erste Versuch ist missglückt.

Verona Pooth (57) bangt weiter um ihren jüngsten Sohn, der in Dubai festsitzt.
Verona Pooth (57) bangt weiter um ihren jüngsten Sohn, der in Dubai festsitzt.  © Federico Gambarini/dpa

"Die Route, die er sich vorgenommen hat, hat nicht funktioniert", macht das ehemalige Model gegenüber ihren rund 708.000 Anhängern auf Instagram klar.

Zunächst sei es geplant gewesen, dass Franjo über Istanbul nach Kairo und dann weiter nach Riad in Saudi-Arabien fliege.

"Von dort wird er mit dem Auto bis zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate fahren, wo ihn ein Fahrer abholt, der ihn in einem gepanzerten Wagen sicher nach Dubai bringt", erklärte Verona bereits am Dienstag die Absichten.

Verona Pooth: Sohn Rocco sitzt nach Angriffen in Dubai fest: Jetzt zieht Verona Pooth die Reißleine
Verona Pooth Sohn Rocco sitzt nach Angriffen in Dubai fest: Jetzt zieht Verona Pooth die Reißleine

Doch daraus ist nichts geworden, wie ihr Gatte verriet. "Bin seit fast 18 Stunden gefangen am Flughafen", teilt Franjo dann selbst via Instagram mit.

Wie die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (72) gegenüber "Bild" deutlich macht, habe der 56-Jährige in einer Box am Flughafen übernachten müssen. Nun sei der Plan, dass er in den Oman fliege und vor dort aus mit dem Auto weiter reise.

Rocco und Louisa schicken Grußbotschaft an Verona Pooth

Rocco (14) und Louisa (23) meldeten sich via Video-Botschaft bei der 57-Jährigen.
Rocco (14) und Louisa (23) meldeten sich via Video-Botschaft bei der 57-Jährigen.  © Instagram/verona.pooth (Screenshot)

Bis Franjo also Dubai erreicht hat, dürfte es noch eine Weile dauern. So lange müssen der 14-jährige Rocco sowie die Freundin von Bruder Diego (22), Louisa (23), in den Emiraten ausharren.

"Mein ganz, ganz großes Glück ist Louisa", gesteht Verona, die weiter um ihren Sprössling bangt.

Doch der Teenager hält sich Tapfer, wie ein Video beweist, welches die 57-Jährige mit ihren Followern geteilt hat. Dort grüßen die beiden Verona. "Hallo Mama, uns geht es gut!", ruft Rocco. Louisa hingegen verrät, dass die Explosionen schon deutlich weniger geworden seien.

Verona Pooth: Veränderte Optik sorgt für Wirbel: Verona Pooth wendet sich an ihre Follower
Verona Pooth Veränderte Optik sorgt für Wirbel: Verona Pooth wendet sich an ihre Follower

Der Grund für die Detonationen: In der vergangenen Woche kam es zu koordinierten Luft- und Raketenangriffe auf Teheran und andere Städte.

Das führte zu schweren Explosionen und Panik. Der Iran antwortete umgehend mit Raketenangriffen, die unter anderem auch auf Dubai gerichtet waren.

Titelfoto: 123RF/Udo Herrmann/Federico Gambarini/dpa

Mehr zum Thema Verona Pooth: