Rettungsaktion missglückt: Verona Pooth bangt weiter um Sohn Rocco
Düsseldorf - Verona Pooth (57) bangt weiter um ihren Sohn Rocco (14), der in Dubai festsitzt. Eigentlich sollte Ehemann Franjo (56) den gemeinsamen Sprössling nach Deutschland holen, doch der erste Versuch ist missglückt.
"Die Route, die er sich vorgenommen hat, hat nicht funktioniert", macht das ehemalige Model gegenüber ihren rund 708.000 Anhängern auf Instagram klar.
Zunächst sei es geplant gewesen, dass Franjo über Istanbul nach Kairo und dann weiter nach Riad in Saudi-Arabien fliege.
"Von dort wird er mit dem Auto bis zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate fahren, wo ihn ein Fahrer abholt, der ihn in einem gepanzerten Wagen sicher nach Dubai bringt", erklärte Verona bereits am Dienstag die Absichten.
Doch daraus ist nichts geworden, wie ihr Gatte verriet. "Bin seit fast 18 Stunden gefangen am Flughafen", teilt Franjo dann selbst via Instagram mit.
Wie die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (72) gegenüber "Bild" deutlich macht, habe der 56-Jährige in einer Box am Flughafen übernachten müssen. Nun sei der Plan, dass er in den Oman fliege und vor dort aus mit dem Auto weiter reise.
Rocco und Louisa schicken Grußbotschaft an Verona Pooth
Bis Franjo also Dubai erreicht hat, dürfte es noch eine Weile dauern. So lange müssen der 14-jährige Rocco sowie die Freundin von Bruder Diego (22), Louisa (23), in den Emiraten ausharren.
"Mein ganz, ganz großes Glück ist Louisa", gesteht Verona, die weiter um ihren Sprössling bangt.
Doch der Teenager hält sich Tapfer, wie ein Video beweist, welches die 57-Jährige mit ihren Followern geteilt hat. Dort grüßen die beiden Verona. "Hallo Mama, uns geht es gut!", ruft Rocco. Louisa hingegen verrät, dass die Explosionen schon deutlich weniger geworden seien.
Der Grund für die Detonationen: In der vergangenen Woche kam es zu koordinierten Luft- und Raketenangriffe auf Teheran und andere Städte.
Das führte zu schweren Explosionen und Panik. Der Iran antwortete umgehend mit Raketenangriffen, die unter anderem auch auf Dubai gerichtet waren.
Titelfoto: 123RF/Udo Herrmann/Federico Gambarini/dpa