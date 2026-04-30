Verona Pooth erfüllt sich Geburtstagswunsch: Werbeikone feiert Wüsten-Sause in Dubai
Dubai - Werbeikone Verona Pooth feiert am Donnerstag ihren 58. Geburtstag. Extra dafür hat sie sich einen besonderen Wunsch erfüllt.
Ihren Ehrentag verbringt sie nämlich nicht in Deutschland, sondern in ihrer Wahl-Heimat Dubai – und das trotz des anhaltenden Iran-Konflikts.
"Wir sind alle hier: Franjo, Rocco und ich, mit ein paar wirklich guten Freunden. Und wir feiern ein wenig meinen Geburtstag", sagt Pooth gegenüber der "BILD".
Einzig ihr älterer Sohn Diego (22) sowie dessen Freundin Louisa (23) fehlen bei der wilden Wüsten-Sause. Der Grund: Der amtierende "Let's Dance"-Sieger ist in Berlin mit Dreharbeiten beschäftigt.
Ihre Rückkehr nach Dubai hatte Pooth schon vor einigen Wochen angekündigt. Während sie gemeinsam mit Rocco im Winterurlaub im Luxus-Ressort Stanglwirt verweilte, erklärte sie bei Instagram: "Hier in den Bergen in Österreich war es auch ein Traum. Es gibt viele schöne Plätze auf der Welt – aber trotzdem möchte ich jetzt zurück nach Dubai."
Verona Pooth über aktuelle Lage in Dubai: "Hier ist alles ruhig"
Bei ihren Fans sorgte das auch für Kritik – immerhin wurde auch der Wüstenstaat im Zuge des Iran-Kriegs unter Beschuss genommen. Die Sorgen weist Pooth nun zurück. Sie stellt klar: "Hier ist es in der Tat alles ruhig. Die Leute sind freundlich und höflich, wie immer."
Sie sei zudem davon überzeugt, "dass so eine Situation alle noch enger zusammenschweißt. Man stellt sich der Herausforderung, hofft natürlich, dass bald der endgültige Frieden wieder da ist. Bis dahin bleibt man besonnen und positiv."
Titelfoto: Georg Wendt/dpa