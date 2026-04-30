Verona Pooth erfüllt sich Geburtstagswunsch: Werbeikone feiert Wüsten-Sause in Dubai

Dubai - Werbeikone Verona Pooth feiert am Donnerstag ihren 58. Geburtstag. Extra dafür hat sie sich einen besonderen Wunsch erfüllt.

Feiert am Donnerstag ihren 58. Geburtstag: Werbeikone Verona Pooth. © Georg Wendt/dpa

Ihren Ehrentag verbringt sie nämlich nicht in Deutschland, sondern in ihrer Wahl-Heimat Dubai – und das trotz des anhaltenden Iran-Konflikts.

"Wir sind alle hier: Franjo, Rocco und ich, mit ein paar wirklich guten Freunden. Und wir feiern ein wenig meinen Geburtstag", sagt Pooth gegenüber der "BILD".

Einzig ihr älterer Sohn Diego (22) sowie dessen Freundin Louisa (23) fehlen bei der wilden Wüsten-Sause. Der Grund: Der amtierende "Let's Dance"-Sieger ist in Berlin mit Dreharbeiten beschäftigt.

Ihre Rückkehr nach Dubai hatte Pooth schon vor einigen Wochen angekündigt. Während sie gemeinsam mit Rocco im Winterurlaub im Luxus-Ressort Stanglwirt verweilte, erklärte sie bei Instagram: "Hier in den Bergen in Österreich war es auch ein Traum. Es gibt viele schöne Plätze auf der Welt – aber trotzdem möchte ich jetzt zurück nach Dubai."