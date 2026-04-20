Schwerer Abschied: Verona Pooth trennt sich von Familien-Villa
Meerbusch - Verona Pooth (57) trennt sich von einem echten Stück Familiengeschichte: Ihre Luxus-Villa in NRW steht plötzlich zum Verkauf. Nach dem Umzug in die Wüste folgt jetzt der nächste große Schritt.
Nach über zehn Jahren ist Schluss: Die Villa von Verona Pooth in Meerbusch (bei Düsseldorf) sucht neue Besitzer. Für stolze 4,95 Millionen Euro steht das Anwesen aktuell auf einer Immobilienplattform zum Verkauf.
Hier lebte die TV-Ikone mit Ehemann Franjo Pooth (56) und ihren Söhnen jahrelang, versteckt in einer privaten Straße mit nur wenigen Nachbarn. Sogar Franjo Pooths Vater, Architekt Franz Josef (†87), hatte die Villa einst umgestaltet.
Doch jetzt heißt es Abschied nehmen. Gegenüber "BILD" macht Verona klar: "Wir haben gespürt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen."
Schon 2025 hatte Verona Pooth ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegt. Der Grund: Sohn Rocco besucht dort eine internationale Schule.
Zwar ging es wegen der Lage rund um den Iran zeitweise zurück nach Deutschland, doch inzwischen zieht es die Familie wieder in die Emirate.
Neue Heimat, alte Wurzeln: So lebt die Familie jetzt
In Dubai lebt die Familie aktuell in einem Penthouse, zusätzlich haben sie im Stadtteil Al Barari eine weitere Villa gekauft, die frisch renoviert ist und derzeit vermietet wird.
Ganz leicht fällt den Pooths der Verkauf des Anwesens in Deutschland aber nicht: "Der Garten war unser Paradies: Wir haben gegrillt, gelacht und unzählige wunderschöne Momente erlebt", erinnert sich Verona.
Ihrem Heimatland komplett den Rücken kehren will die 57-Jährige sowieso nicht. Beruflich bleibt Deutschland für sie ohnehin ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt: Für TV-Jobs wird Verona weiterhin regelmäßig einfliegen.
So war sie erst kürzlich mit ihrer Familie bei "Grill den Henssler" zu sehen und moderiert im Sommer die zweite Staffel der Sat.1-Show "Villa der Versuchung".
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa