Schwerer Abschied: Verona Pooth trennt sich von Familien-Villa

Meerbusch - Verona Pooth (57) trennt sich von einem echten Stück Familiengeschichte: Ihre Luxus-Villa in NRW steht plötzlich zum Verkauf. Nach dem Umzug in die Wüste folgt jetzt der nächste große Schritt.

Franjo (56) und Verona Pooth (57) trennen sich von ihrer Luxus-Villa in Meerbusch. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Nach über zehn Jahren ist Schluss: Die Villa von Verona Pooth in Meerbusch (bei Düsseldorf) sucht neue Besitzer. Für stolze 4,95 Millionen Euro steht das Anwesen aktuell auf einer Immobilienplattform zum Verkauf.

Hier lebte die TV-Ikone mit Ehemann Franjo Pooth (56) und ihren Söhnen jahrelang, versteckt in einer privaten Straße mit nur wenigen Nachbarn. Sogar Franjo Pooths Vater, Architekt Franz Josef (†87), hatte die Villa einst umgestaltet.

Doch jetzt heißt es Abschied nehmen. Gegenüber "BILD" macht Verona klar: "Wir haben gespürt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Schon 2025 hatte Verona Pooth ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegt. Der Grund: Sohn Rocco besucht dort eine internationale Schule.

Zwar ging es wegen der Lage rund um den Iran zeitweise zurück nach Deutschland, doch inzwischen zieht es die Familie wieder in die Emirate.