Verona Pooth ist eine "Supermilf": Das steckt hinter der vermeintlichen Porno-Bezeichnung

Meerbusch - Verona Pooth (55) ist eine selbst ernannte "Supermilf". Wer jetzt auf schmutzige Gedanken kommt, befindet sich jedoch auf dem Holzweg. So steht die Abkürzung "MILF" nach Veronas Deutung nämlich nicht für die geläufige und einigermaßen vulgäre Bezeichnung "Mother I'd like to f*ck" ("Mutter, die ich gerne f***en würde").

Verona Pooth (55) bringt ein eigenes Buch mit dem Titel "Die Supermilf" heraus. © Georg Wendt/dpa

Der Begriff "MILF" stammt aus der Pornografie und wurde durch den Comedy-Film "American Pie" auch darüber hinaus bekannt. Doch Verona Pooth hat für die Abkürzung jetzt eine völlig neue Definition gefunden.

"Die SUPERMILF ist die SUPER-Mitten-Im-Leben-Frau", erklärt die 55-jährige zweifache Mutter, die in wenigen Tagen ihr gleichnamiges Buch auf den Markt bringt.

Dabei handelt es sich um einem Erfolgreich-und-glücklich-Ratgeber "für alle Frauen, die auch eine [Supermilf] sind oder werden wollen". Eben eine Frau, "die mitten im Leben steht, und zwar glücklich, selbstbewusst, voller Energie und superattraktiv".

Demnach gibt Verona in ihrem Buch in zehn Kapiteln Tipps und Tricks, mit deren Hilfe jede Geschlechtsgenossin zur "heißen Schnitte in der Lebensmitte" werden kann. Die Werbe-Ikone will für Frauen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden, die Frage beantworten: "Wie bleibe ich attraktiv, gesund, erfolgreich und fit?"