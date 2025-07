Werbe-Ikone plaudert aus dem Nähkästchen: Verona Pooth spricht über TV-Gagen

Düsseldorf - Verona Pooth (57) gehört zu den bekanntesten TV -Persönlichkeiten Deutschlands. Im Gespräch mit Influencer Tim Gabel hat sie nun über ein Thema gesprochen, das in der Branche eigentlich ein Tabu ist: Geld.

Alles in Kürze

Verona Pooth (57) steht aktuell für die Joyn-Sendung "Villa der Versuchung" als Moderatorin vor der Kamera. © Annette Riedl/dpa

Zwar nennt die 57-Jährige keine konkreten Summen, dennoch gibt sie Einblicke in die ungefähre Höhe der Gagen, die die TV-Stars und -Sternchen einstreichen.

"Einer, der an einem Abend 20.000, 30.000 oder 40.000 Euro gekriegt hat, der hat wahrscheinlich einige Jahre an diesem Pullover gestrickt", sinniert die Mutter von "Let's Dance"-Sieger Diego Pooth (21) im "Tim Gabel Podcast".

Was sie mit dem Bildnis meint: Wer große Gagen für seine Auftritte einheimst, musste zuvor lange darauf hinarbeiten, solche Summen verlangen zu können. Dann scheinen diese gigantischen Dimensionen aber tatsächlich auch möglich zu sein.

Es fehle in der gesamten Branche allerdings ganz klar an der nötigen Transparenz, um seinen eigenen Marktwert richtig einschätzen zu können, bemängelt Pooth: "Du hast keine Vergleiche, weil keiner dir sagt, was er verdient."