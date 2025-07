Verrückt nach Pamela Anderson: Liam Neeson schwärmt von Sexszenen

Liam Neeson (73) stolpert als Frank Drebin Jr. in der Tradition seines Vaters von einem absurden Einsatz zum nächsten. © IMAGO/Landmark Media

Während Neeson in dem Film, der am 31. Juli in die Kinos kommt, einen Polizisten spielt, wird Anderson zur Nachtclubsängerin.

Als die beiden gemeinsam in einem Mordfall ermitteln, kommen sie sich näher: "Die Sexszenen mit Pamela waren mein Lieblingsteil", erklärte der Action-Star nun rückblickend der britischen "Sun".

Die Hilfe der Intimitätskoordinatorin hätten sie am Set nie gebraucht, weshalb diese sich gern im Hintergrund hielt und die Hauptdarsteller machen ließ.

"Sie hat die Hände in die Luft geworfen und gesagt: 'Ich halte das nicht aus! Das ist mir zu heiß. Ich geh' Kaffee trinken'", erinnert sich auch Anderson lachend.