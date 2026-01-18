Victoria Swarovski plötzlich ganz romantisch: Dieses Wüsten-Drama steckt dahinter
Marbella/Köln - Zum Start ins neue Jahr hat sich Moderatorin Victoria Swarovski (32) in das für sie waghalsigste Abenteuer ihres Lebens geschmissen - romantischer Liebeserklärung an ihren Freund inklusive.
Eigentlich sollte man meinen, dass die Kristall-Erbin durch ihre jahrelange Arbeit bei "Let's Dance" von Natur aus mit jeder noch so großen Herausforderung umgehen kann.
Mit ihrer jüngsten Teilnahme an der Rallye Dakar in Saudi-Arabien hat sich die 32-Jährige das jetzt selbst noch einmal eindrucksvoll bewiesen.
Einem Menschen wollte sie im Anschluss der Siegerehrung ganz besonders danken: Freund Mark Mateschitz (33). "Danke an meine große Liebe. Ohne dich hätte ich dieses Rennen nie gefahren – und es nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen", teilte die Moderatorin mit.
Tatsächlich sollen sich die beiden im stillen Kämmerlein für eine Teilnahme bei der Rallye Dakar entscheiden haben - in getrennten Autos und mit unterschiedlichen Teamkollegen.
Um als TV-Promi nicht aufzufallen, hat sich das Paar sogar Inkognito-Namen ausgedacht.
Victoria Swarovski spricht von härtester Challenge jemals
Während Red-Bull-Millionen-Erbe Mark als "Mark Mustermann" durch die Wüste bretterte, saß Victoria als "Vic Flip" hinterm Steuer - neben Beifahrer und Rallye-Fachmann Stefan Henken (44).
"Der beste Beifahrer, den man sich wünschen kann. Ein absoluter Held dafür, dass du es zwei Wochen lang mit mir im Auto ausgehalten hast", heißt es in ihrem jüngsten Instagram-Post.
Dass sie überhaupt einmal an der waghalsigen Tour mitmischen würde, hatte die 32-Jährige sich vorab nie vorstellen können. "Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe – aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir es gemeinsam geschafft haben."
Und das nächste Abenteuer für die Moderatorin steht schon in den Startlöchern: Nachdem RTL zuletzt alle Promi-Tänzer verraten hatte, startet demnächst die 19. Staffel von "Let's Dance".
Gemeinsam mit Daniel Hartwich (47) führt Victoria Swarovski dann wieder jeden Freitag (20.15 Uhr) durch die Sendung.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa