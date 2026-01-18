Victoria Swarovski plötzlich ganz romantisch: Dieses Wüsten-Drama steckt dahinter

Marbella/Köln - Zum Start ins neue Jahr hat sich Moderatorin Victoria Swarovski (32) in das für sie waghalsigste Abenteuer ihres Lebens geschmissen - romantischer Liebeserklärung an ihren Freund inklusive.

Victoria Swarovski (32) machte vor fast drei Jahren die Liebe zu Mark Mateschitz (33) öffentlich. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Eigentlich sollte man meinen, dass die Kristall-Erbin durch ihre jahrelange Arbeit bei "Let's Dance" von Natur aus mit jeder noch so großen Herausforderung umgehen kann.

Mit ihrer jüngsten Teilnahme an der Rallye Dakar in Saudi-Arabien hat sich die 32-Jährige das jetzt selbst noch einmal eindrucksvoll bewiesen.

Einem Menschen wollte sie im Anschluss der Siegerehrung ganz besonders danken: Freund Mark Mateschitz (33). "Danke an meine große Liebe. Ohne dich hätte ich dieses Rennen nie gefahren – und es nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen", teilte die Moderatorin mit.



Tatsächlich sollen sich die beiden im stillen Kämmerlein für eine Teilnahme bei der Rallye Dakar entscheiden haben - in getrennten Autos und mit unterschiedlichen Teamkollegen.

Um als TV-Promi nicht aufzufallen, hat sich das Paar sogar Inkognito-Namen ausgedacht.