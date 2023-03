Von Influencerin verkuppelt: Sie ist für Beziehung von "Bachelor"-Pärchen Maxime und Leander verantwortlich

Köln – Im " Bachelor "-Kosmos scheint man sich zu kennen und dem ein oder anderen Flirt auf die Sprünge zu helfen. So zumindest scheint es im Falle von Ex-" Bachelorette " Maxime Herbord (28) und Partner Leander Sacher (26) gewesen zu sein, wie sie jetzt veröffentlichten.

Maxime Herbord (28) und Leander Sacher (26) führen seit einigen Monaten eine glückliche Beziehung. © Montage: Screenshot/Instagram/maximeee

Die beiden sind in der Welt der Rosenverteiler keine Unbekannten. Maxime schlüpfte 2021 in die Rolle der "Bachelorette". Eine erfolgreiche Beziehung mit ihrem auserkorenen Raphael Fasching (25) kam jedoch nicht zustande. Auch 2018 kämpfte sie um das Herz von Daniel Völz, zog sich aus der Staffel jedoch freiwillig zurück. Daniel passe nicht so gut zu ihr, hieß es damals.

Jetzt aber hat die Kunstliebhaberin den Richtigen gefunden: Leander Sacher. Der Student bekam 2020 die letzte Rose von Melissa Damilia (27) überreicht. Die Beziehung ging nach einem Jahr allerdings in die Brüche.

Nun scheinen Leander und Maxime glücklich zu sein. Doch wie sich nun herausstellte, haben sie einen kleinen Schubser bekommen. Und zwar von niemand Geringerem, als Michèle de Roos (29) - ihres Zeichens ebenfalls "Bachelor"-Teilnehmerin.

Sie verliebte sich 2021 in Niko Griesert (32). Der schmiss sie jedoch kurz vor dem Finale aus der Show, um sich nach Drehschluss jedoch wieder für sie zu entscheiden.

Es sind teils konfuse Irrungen und Wirrungen im Universum der Rosenkavaliere...