Von Köln nach L.A.: Kim Petras veröffentlicht Single mit Rapperin Nicki Minaj

Kim Petras (30) legt derzeit eine steile Musik-Karriere in Los Angeles hin. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die Song-Kollaboration "Alone" kam am Freitag (Ortszeit) heraus. Der Eurodance-Song enthält ein Sample von Alice Deejays Club-Hit "Better Off Alone" aus dem Jahr 1999.

Dies sei eine Anspielung auf die Dance-Hits, die Kim in ihrer Kindheit gehört habe, um ihre Probleme zu verdrängen, heißt es in einer Mitteilung ihrer Plattenfirma.

Die in Los Angeles lebende Deutsche hatte im Februar mit ihrem historischen Grammy-Gewinn Schlagzeilen gemacht.

Zusammen mit dem britischen Sänger Sam Smith wurde Petras für ihren gemeinsamen Clubhit "Unholy" mit der Trophäe als bestes Pop-Duo ausgezeichnet. Damit ist die Deutsche die erste Transgender-Künstlerin in der Geschichte der Grammys, die in dieser Kategorie gewinnen konnte.