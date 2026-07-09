Bert Wollersheims neue Liebe: Darum wollte seine Freundin die Beziehung zunächst geheim halten!

Hamburg/Düsseldorf - Bei der vierten Olivia-Jones-Sommerparty am Mittwochabend tummelten sich bei bestem Wetter wieder allerhand Gäste, Gästinnen und alles dazwischen zunächst vor und später im Club "The BUNNY BURLESQUE St. Pauli" auf der Hamburger Reeperbahn . Olivia Jones (54) freute sich dabei besonders auf zwei Liebespaare unter den Gästen, wie sie TAG24 verriet.

Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim (75) und seine neue Freundin Natalie Strehlau (54) bei der diesjährigen Olivia-Jones-Sommerparty. © Citynewstv

Allerdings sagten Twenty4tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) und sein neuer Freund Edin Volarov (23) aufgrund eines Wasserschadens kurzfristig ab.

Dafür sorgten Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim (75) und seine neue Freundin Natalie Strehlau (55) bei einem ihrer ersten gemeinsamen Auftritte für Aufsehen.

Gegenüber TAG24 verriet "Angel", wie Wollersheim seine neue Partnerin liebevoll nennt, warum sie die Beziehung zunächst geheim halten wollte.

"Wir sind Ende Januar zusammengekommen, ich wollte aber noch warten", erzählt Strehlau. "Ich bin selbst Designerin und habe meine Marke im April in Frankfurt vorgestellt. Ich wollte, dass es dort nur um mich geht und nicht um die Verbindung zu Bert. Das habe ich geschafft."

Die gebürtige Westfälin startet derzeit mit ihrem eigenen Unternehmen durch. Sie entwirft handgefertigte Engelsflügel – die sogenannten "Designawings".

Erst danach sei für sie klar gewesen, die Liebe öffentlich zu machen: "Dann habe ich zu ihm gesagt: Jetzt mache ich alles mit. Wenn er so prominent ist, will ich ihn auch unterstützen."