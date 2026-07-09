Große Trauer um deutschen Film- und Fernsehstar: Achim Wolff ist tot!

Stahnsdorf - Film , Fernsehen und Theater: Achim Wolff war überall zu Hause. Am Dienstag verstarb der Schauspieler nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie, wie seine Agentur mitteilte. Der "Pension Schöller"-, "Salto Postale"- und "Beutolomäus"-Darsteller wurde 87 Jahre alt.

Achim Wolff wurde 87 Jahre alt. © dpa | Bernd Settnik

"Achim Wolff stand für mehr als 100 Kinofilme und TV-Produktionen vor der Kamera", schrieb die Agentur 60plus bei Instagram. Unter welcher Krankheit Wolff gelitten hatte, wurde zunächst nicht bekannt.

Der Schauspieler war im Oktober 1938 in Berlin geboren worden und studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam Schauspiel. Zu DDR-Zeiten begann schließlich eine lange und erfolgreiche Karriere am Theater.

"Die für ihn wichtigste künstlerische Zeit war am Brandenburger Theater", betonte seine Agentur. "Nach der Wende fand er vor allem Heimat am Theater am Kurfürstendamm und am Schlossparktheater Berlin" - in ersterem war er seit 1997 mehr als 1400 Mal (wie im gleichnamigen Fernsehfilm) als Philipp Klapproth in der Komödie "Pension Schöller" zu sehen.

Als Amandus in "Honig im Kopf" - nach dem Kino-Hit von Til Schweiger (62) - stand er ebenso mehrere Jahre in fast 600 Vorstellungen auf der Bühne.

Doch auch in Film und Fernsehen machte er sich vor und nach der Wende einen Namen!