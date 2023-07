Vor der WM: Bundestrainerin sagt das zweite Mal "Ja"!

Mit einer erfolgreichen WM in Neuseeland und Australien will die Duisburgerin ihrem Glück nun die Krone aufsetzen!

Aus einer früheren Partnerschaft hat die Ex-Nationalspielerin eine Tochter, welche schon ein Kind hat. Unsere Nationaltrainerin sagte also nicht nur das zweite Mal "Ja", sondern ist auch Oma!

Martina Voss-Tecklenburg ist seit 2018 Bundestrainerin der DFB-Frauen. Zuvor war sie sechs Jahre Trainerin der Schweizer Frauen, scheiterte aber zuletzt an der WM-Qualifikation.

Die WM der Frauen startet am Donnerstag mit dem Spiel Neuseeland gegen Norwegen in Auckland (Neuseeland). Die Mannschaft um Martina Voss-Tecklenburg wird erst am Montag ins Turnier eingreifen.

Da trifft das DFB-Team in Melbourne (Australien) auf die Frauen aus Marokko.