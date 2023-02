Während Halbzeit-Show bei Super Bowl: Rihanna überrascht mit Babybauch bei Live-Auftritt

Megastar Rihanna (34) präsentierte während ihres Auftritts beim Super Bowl verdächtige Kurven. Kurz darauf wurde ihre Schwangerschaft bestätigt. © Ross D. Franklin/AP/dpa

Stellenweise hatte man das Gefühl, dass eine Vielzahl von Zuschauern eigentlich nur wegen des Live-Auftritts der 34-Jährigen das Spiel eingeschaltet haben.

Sogar von Supermodel Cara Delevingne (30) tauchte ein Foto aus dem Stadion auf, auf dem sie ein Shirt trug mit dem Aufdruck: "Rihanna-Konzert unterbrochen von einem Football-Spiel, merkwürdig, aber was soll's."

Und dieser Auftritt sollte es in sich haben. Die völlig in rot gekleidete Künstlerin sang ein Medley aus zahlreichen Hits. "We Found Love", "Work", "Where Have You Been" oder "Diamonds" konnten zwar alle mitsingen. Aber etwas anderes machte permanent neugierig.

Ganz demonstrativ ließ Rihanna dauerhaft ihren Overall bis unter die Hüfte offen. Und vermutlich fragte sich jeder Zuschauer dasselbe: sehen wir da ein kleines Baby-Bäuchlein?

Erst im Mai des vergangenen Jahres wurden sie und ihr Partner, der Rapper Asap Rocky, Eltern eines Jungen. Es ist doch nicht etwa schon ein Geschwisterchen unterwegs? Doch.