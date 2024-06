Während Loredana auf dem Klo hockt: Adeyemi knipst Spiegel-Selfie!

Griechenland - So muss wahre Liebe aussehen: Während Sängerin Loredana (28) im Hintergrund bei offener Tür mit heruntergelassener Hose auf dem Bottich hockt, knipst Fußballprofi Karim Adeyemi (22) ein lässiges Spiegel-Selfie.

Auch mit heruntergelassener Hose ist Rapperin Loredana (28) allzeit für ein Selfie bereit. © Screenshot/Instagram/@loredana

Das Traumpärchen hat am Montag eine süße Fotocollage mit Bildern aus seinem Griechenland-Urlaub auf Instagram veröffentlicht - so weit, so gut.

Zu sehen ist unter anderem ein sommerliches Bild in Bademode, eines beim Knuddeln im Flieger, ein Foto auf der Liege beim Sonnen und eben eines beim gemeinsamen Aufenthalt im stillen Örtchen.

Der BVB-Angreifer steht dabei mit einer Zahnbürste im Mund vorm Spiegel und spannt seinen Bizeps an. Die Rapperin sitzt unterdessen auf dem Klo und streckt ihre Hand für ein "Peace"-Zeichen in die Höhe.

Zu ihrem ulkigen Bild schreibt die 28-Jährige bloß "Love", also "Liebe".