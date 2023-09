Walentina setzt nach Sommerhaus-Auftakt Statement ab: "Wir haben dauerhaft rumgemacht!"

Nachdem die Blondine die Auftakt-Folge wohl selbst hatte erst einmal sacken lassen müssen, meldete sie sich am Donnerstag dann mit einem ersten kurzen Statement bei ihren rund 184.000 Followern. Von Einsicht fehlte jedoch jede Spur.

Viele Sommerhaus-Fans solidarisierten sich nach den Szenen mit dem Verlobten der 23-Jährigen und sahen in Walentina eine "toxische Person", die nicht nur ihrem Verlobten Unrecht täte, sondern die gesamte Stimmung im Sommerhaus vergifte. "Der arme Can, wie erträgt er sie?", lautete nur einer von etlichen Negativ-Kommentaren.

Dass die Krawallmacherin ihrem Can im anschließenden Einzel-Interview obendrein auch noch androhte, über ihn "auszupacken", machte es nicht wirklich besser - ganz im Gegenteil! Der Unmut gegenüber der 23-Jährigen wuchs weiter an.

Zur Erinnerung: Die Essenerin hatte bereits im ersten Spiel, in dem sie gemeinsam mit Partner Can Kaplan (27) einen Parcours mit dem Fahrrad meistern musste, völlig die Nerven verloren, hatte ihren Verlobten vor laufenden Kameras angeschrien und eine Szene gemacht, die bei den meisten Zuschauern vor dem heimischen Bildschirm für Unbehagen gesorgt haben dürfte.

In Folge 1 des diesjährigen "Sommerhauses" hatte Walentina sich nicht gerade von ihrer besten Seite präsentiert - da waren sich sämtliche Zuschauer einig, wie etliche Kommentare auf der offiziellen Instagram-Seite der Show gezeigt hatten.

Walentina Doronina (23) kündigte bei Instagram ein "Reaction-Video" an. © Instagram/walentinadoroninaofficial (Screenshots)

"Uns war klar, dass wir negativ geschnitten werden, was uns aber schei*egal ist", begann Walentina in die Handykamera zu sprechen und erklärte im Anschluss, dass sie und Can sich keinesfalls nur gestritten hätten.

Stattdessen erklärte sie: "Wir haben dauerhaft rumgemacht! So oft hat da kein anderes Paar rumgemacht und rumgeturtelt", stellte die 23-Jährige klar. "Auch, wenn ihr das nicht glauben würdet."

Ihre Aussetzer ließ die Blondine hingegen unkommentiert - zumindest vorerst. Denn abschließend kündigte die Essenerin ein "Reaction-Video" an, in dem sie wohl nochmal genauer auf die erste Folge eingehen wolle.

Und Can? Der Verlobte der Krawall-Queen kam in dem kurzen Clip zwar nicht zu Wort, wird sich seiner Liebsten im angekündigten "Reaction-Video" aber höchstwahrscheinlich anschließen.