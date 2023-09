"Sommerhaus der Stars" 2023: Claudia Obert beim Trocken-Sex gestört - "Absolute Frechheit"

Unternehmerin Claudia Obert (61) und ihr 36 Jahre jüngerer Freund Max Suhr eröffnen das "Sommerhaus der Stars" 2023! © RTL

Unter den wachsamen Augen von Ochsen und sonstigem Getier kommen als Erstes Claudia "Luxusclever" Obert (61) und ihr "Amour" Max Suhr (25) über den berühmten Schotterweg in der Bocholter Idylle gerumpelt.

"Wir sind wirklich very much in love", versichert die Schampus liebende Society-Lady und lässt gleich mal eine Bombe platzen: "Wir verhüten nicht!"

Wie das in etwa aussieht, kriegen die Zuschauer umgehend bildlich vor Augen geführt. In ihrem neuen Sommer-Domizil angekommen, sucht sich die Obert das erstbeste Bett aus, legt sich auf den Rücken, und streckt die gespreizten Beine in die Höhe, bevor ihr blutjunger (und glücklicherweise noch voll bekleideter) Begleiter in bester Trockensex-Manier über die Mode-Millionärin herfällt.

Die beiden sind nach diversen Location-Wechseln gerade draußen auf einer Bank angekommen und so sehr bei der Sache, dass sie gar nicht bemerken, wie Promi-Paar Nummer zwei - die "Are You The One"-Realitystars Maurice Dziwak (25) und Ricarda Raatz (31) - das Grundstück entern und das Obert-Duo in flagranti erwischt.

"Wie wir begrüßt wurden, ist eine absolute Frechheit. Das ist eine Sache von Respekt", kann der mit 25 Jahren noch zu Hause bei Mami lebende Kuppelshow-Casanova der FSK-12-Peepshow nichts abgewinnen. Direkt ist die Stimmung angespannt!