Was ist denn da los? Wigald Boning schwimmt während Wintereinbruch in Leipziger Fluss

Leipzig - Seit fast eineinhalb Jahren schwimmt Kult-Komiker Wigald Boning nun schon jeden Tag in einem anderen Gewässer und verfasste sogar das Buch "Herr Boning geht baden" über seine Erfahrungen und das Experiment. Jetzt ist der 56-Jährige in Leipzig angekommen.

Comedian Wigald Boning (56) nahm ein Bad in der Leipziger Parthe. © Screenshot Instagram/wigaldboning

Auf Instagram zeigt sich Boning am heutigen Freitag - wie jeden Tag - mit einer bunten Bademütze auf dem Kopf oberkörperfrei im Wasser.

Für seinen nunmehr 511. Badetag hat sich der Comedian die Parthe ausgesucht, einen Fluss, welcher im Colditzer Forst entspringt und in der Weißen Elster in der Messestadt mündet.

Während er in dem Gewässer für die Kamera posiert, sinniert er über den Ursprung des Wortes "Parthe": Demnach kommt der Name aus dem Slawischen und bedeutet so viel wie "Riecht nicht gut".

"Kann ich nicht wirklich bestätigen", so aber Bonings professionelle Einschätzung.

Für den morgigen Samstag will sich der 56-Jährige dann ein neues Gewässer zum Schwimmen aussuchen. Wer dann an Leipzigs Seen und Flüssen unterwegs ist, sollte also die Augen offen halten.